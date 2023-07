Flashback : Les 61 points de Karl Malone contre les Bucks en 1990

En ce lundi 24 juillet 2023, Karl Malone fête ses 60 ans ! Pour l’occasion, on revient sur sa performance monumentale face aux Bucks un soir de janvier 1990.

Troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA (36 928 points), Karl Malone avait l’habitude de faire régner sa loi dans la raquette chaque soir. En 19 saisons dans la Grande Ligue, il a dépassé 17 fois la barre de 20 points de moyenne, 12 fois celle des 25 points et… 1 fois celle des 30 points lors de la saison 1989-90. Saison durant laquelle il a également établi son record en carrière sur un match avec 61 unités dans une victoire de Utah face à Milwaukee.

Nous sommes le 27 janvier 1990, au lendemain de l’annonce des titulaires du All-Star Game… dont Karl Malone ne fait pas partie. Utah reçoit Milwaukee pour une rencontre de saison régulière que le “Mailman” va marquer de son empreinte. Vexé de ne pas avoir été retenu comme starter du match des étoiles, il déverse toute sa frustration sur la défense des pauvres Bucks, totalement impuissants.

Message Delivered: Karl Malone drops a career high 61 points (vs @Bucks) after he doesn’t get voted in among the West starters in 1990. pic.twitter.com/pvCeU2T81y

61 points à 21/26 au tir et 19/23 aux lancers francs, accompagnés de 18 rebonds dont 9 offensifs.. Voilà le tarif imposé par Malone ce soir-là, comme pour dire aux votants “Vous êtes sûrs de votre choix ?”. L’intérieur du Jazz est clinique sous le cercle, souvent bien servi par son binôme de toujours et meilleur passeur de l’histoire de la NBA, John Stockton. Et même quand il rate un tir, Karl prend son propre rebond offensif et finit par marquer. Tout simplement inarrêtable.

Le meilleur dans cette histoire ? Malone n’a même pas besoin de s’employer pour sortir cette performance, puisqu’il ne passe que 33 minutes sur le parquet. Utah écrase en effet Milwaukee 144 à 96, et se permet de reposer sa star pendant de longues minutes. Qu’est ce que ç’aurait été s’il en avait joué 40…

Karl Malone a aujourd’hui 60 ans, ça lui fait presque autant d’années vécues que de points inscrits ce soir-là. Une démonstration de puissance et de domination qui reflète bien son immense carrière, dont cette saison 1989-90 n’est même pas la meilleure !

