Vous aimez les déclarations qui font parler et qui rythment l’été pendant que l’actu NBA est très calme ? Ça tombe bien on en a une belle. Elle est signée Paul Pierce, qui ne rate jamais une occasion pour déshonorer son surnom de “The Truth”.

Il y a de ça quatre ans, Paul Pierce déclarait sans trembler du menton que “sa carrière était meilleure” que celle de la légende du Miami Heat Dwyane Wade, avec qui il a partagé de nombreuses batailles en Playoffs. Ce week-end, l’ancien Celtic s’est une nouvelle fois exprimé sur ce débat et sans surprise, il n’a pas vraiment changé d’avis (via Dan Le Batard Show).

“Donnez-moi Shaq (Shaquille O’Neal), LeBron (James) et (Chris) Bosh, vous ne pensez pas que je gagne un titre ? Moi, LeBron, et Bosh, vous ne pensez pas qu’on puisse gagner deux titres ? Qui est le meilleur tireur à 3-points ? Est-il un meilleur scoreur ? Ok, il a une meilleure moyenne de points sur sa carrière, mais je peux tirer à 3-points, à mi-distance, au poste, je peux aller sur la ligne des lancers. Qui est le meilleur scoreur ? Mes skills ne sont pas appréciés à ma juste valeur car je n’ai pas pu jouer avec beaucoup de grands joueurs.”

Moqué il y a quatre ans pour sa déclaration, Paul Pierce reste donc campé sur ses positions. Et il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Parmi elles, celle d’Udonis Haslem, coéquipier et ami de longue date de Dwyane Wade, qui n’a pas hésité à dire ce qu’il avait sur le cœur sur Instagram.

“Il y a de la diarrhée qui sort de la bouche de certains c*nnards sur ces podcasts !!!”

Du UD dans le texte, lui qui prend logiquement la défense de celui avec qui il a remporté trois titres NBA au Miami Heat.

Sans manquer de respect au basketteur Paul Pierce, qui était l’un des meilleurs scoreurs de sa génération et effectivement un meilleur tireur à 3-points que Dwyane Wade, ce dernier évoluait dans une autre dimension quand on parle de qualités athlétiques et de capacités à percer les défenses adverses. Dans son prime, D-Wade rivalisait avec Kobe Bryant himself pour le titre de meilleur arrière NBA, il dominait des deux côtés du terrain, et était capable de porter toute une équipe vers les sommets.

Alors oui, Dwyane Wade a eu l’opportunité d’évoluer aux côtés de Shaquille O’Neal lors des premières années de sa carrière, mais c’était un Shaq vieillissant qui n’était plus que l’ombre de lui-même lors des Finales NBA 2006, que D-Wade a survolées pour véritablement écrire sa légende. Alors oui, Flash a ensuite pu jouer avec prime LeBron et Chris Bosh, ajoutant ainsi deux titres NBA en quatre Finales à son palmarès, mais n’oublions pas que Paul Pierce formait avec Kevin Garnett et Ray Allen un vrai Big Three durant la deuxième partie de leur carrière (deux Finales NBA et un titre remporté entre 2017 et 2012).

Tout ça pour dire que peu importe l’angle qu’on prend dans ce débat – niveau, palmarès, stats, prime -, “The Truth” peut difficilement tenir la comparaison. Peut-être qu’il a fini par s’en rendre compte au vu de son dernier message sur Twitter (ou plutôt “X”, merci Elon).

“Je ne lui manquerais jamais de respect (à Wade), il est l’un des meilleurs all-time, je dis simplement que la narrative autour de moi serait différente si j’avais eu la chance de jouer avec des all-timers plus tôt dans ma carrière.”

Source texte : Dan Le Batard Show

