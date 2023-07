Steve Kerr fait son mea-culpa : « Je n’ai pas réussi à souder le groupe Warriors la saison passée »

Prendre pour soi afin de mieux relancer le collectif. La marque des grands – « des très grands » diront ceux qui l’osent – et une belle manière de préparer la saison 2023-24 dans les médias. Bien ouej Steve Kerr.

Sortis au second tour des derniers Playoffs NBA par les Lakers, les Warriors – champion en titre jusqu’au terme de la saison écoulée – restent sur une année bien morose. Le groupe orchestré par Steve Kerr n’a jamais réinvesti les mêmes ambitions que la saison précédente : elles étaient annoncées, mais les joueurs n’y ont pas mis les actes. Draymond Green voulait que Golden State termine champion, tout en envoyant un bourre-pif à Jordan Poole, un poil trop arrogant à son goût. Impossible. Le groupe s’est disloqué, partagé entre les histoires de pesos et de gros billets – la franchise californienne ayant une marge salariale bien au-delà de ce que tolère la taxe de luxe – et la saison de Stephen Curry & Co. s’est faite écraser par celles d’équipes jeunes et rafraîchies par les nouvelles têtes.

Pour Steve Kerr – qui a eu le temps de mûrir les raisons de cet échec – l’une des nombreuses fautes d’appréciation lui revient.

« J’ai l’impression d’avoir échoué l’an dernier dans la mise en place du groupe. J’ai pris beaucoup de temps cet été pour réfléchir à l’année dernière, aux choses que j’aurais pu et dû faire différemment. Je crois vraiment que la défaite vous oblige parfois à réévaluer votre situation, et je suis impatient de revenir l’année prochaine avec une concentration, une énergie et un esprit renouvelés de la part de l’ensemble du groupe. À commencer par moi. » Steve Kerr, à Shayna Rubin du Mercury News

À la rentrée, Steve Kerr bossera aux côtés de Mike Dunleavy Jr., successeur de Bob Myers au poste de General Manager. Un architecte de l’ombre en lequel Kerr devra placer sa confiance. Et si l’étincelle a lieu, alors ce sera le retour des grands Warriors, partis depuis seulement un an, et probablement plus proches que ce qu’augure la tendance.