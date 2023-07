Chaque été ou presque depuis quelques années, des superstars demandent leur transfert, peu importe leur situation contractuelle. On a eu Kevin Durant l’an passé, on a Damian Lillard cette année, sans oublier également James Harden. Une dynamique qui ne plaît pas vraiment à Austin Rivers.

C’est sur le podcast de The Ringer que le fils du Doc s’est exprimé sur la demande de transfert de Damian Lillard, qui a exprimé son envie de quitter les Blazers cet été pour rejoindre le Miami Heat, et ce un an seulement après avoir signé une extension de contrat de deux saisons avec Portland.

“Peu importe votre niveau, peu importe à quel point vous êtes bon, jouer en NBA est un privilège” a déclaré Rivers. “Si vous êtes agent libre, vous pouvez choisir où vous voulez jouer, c’est le business. Mais si ce n’est pas le cas, vous avez signé un deal, ça fait partie du business. Si vous êtes transféré quelque part, vous devez jouer.”

Cette déclaration est évidemment à mettre en relation avec la volonté de Damian Lillard de se faire transférer à Miami et uniquement Miami. Pour rappel, l’agent de Lillard a mis en garde les équipes NBA autres que le Heat voulant s’attacher ses services : c’est un transfert à Miami ou alors Dame fera la gueule.

Aux yeux d’Austin Rivers, c’est typiquement dans ce genre de situation que la notion de player empowerment va trop loin. Une situation qui lui rappelle celles de Ben Simmons avec les Sixers et de James Harden avec Houston. Ils avaient tous les deux tenté de forcer leur transfert alors qu’ils possédaient encore plusieurs années de contrat, séchant une partie ou la totalité du camp d’entraînement, et – dans le cas d’Harden – en bafouant son basket quand il était sur le parquet.

“Tout ça a commencé avec James (Harden) et Ben (Simmons) et tous ces gars qui ont fait la même m*rde, c’est mauvais pour la Ligue. […] C’est une dynamique effrayante quand les stars se comportent de la sorte, et je ne suis pas un grand fan de ça, pour être honnête. […] Je n’aime pas quand les stars font ça, car qu’est-ce que ça veut dire pour les autres ? Juste parce que vous êtes un bon joueur, vous n’avez pas besoin de vous pointer ?”

On ne sait pas aujourd’hui jusqu’où Damian Lillard est prêt à aller pour obtenir son transfert à Miami. On ne sait pas ce qui peut se passer si Lillard est envoyé ailleurs que dans sa destination favorite. Ce qu’on sait par contre, c’est qu’en annonçant publiquement sa volonté de jouer uniquement au Heat, la star des Blazers refroidit d’autres franchises potentiellement intéressées par ses services, ce qui ne facilite pas la tâche des dirigeants de Portland pour obtenir la grosse contrepartie qu’ils recherchent.

On peut voir cette situation de différentes façons. D’un côté on peut se dire que Damian Lillard, qui a été archi-loyal aux Blazers pendant une décennie et qui est peut-être le meilleur joueur de l’histoire de la franchise, a gagné le droit d’agir de la sorte. Après tout, les franchises NBA transfèrent des joueurs bien avant la fin de leur contrat et sans leur demander leur avis. Pourquoi ça n’irait pas dans l’autre sens ? De plus, cela permettra aux Blazers de récupérer une contrepartie dans un trade plutôt que de perdre Lillard contre nada à la Free Agency.

Mais d’un autre côté, on peut se demander à quoi servent les contrats signés par les joueurs s’ils ne sont plus respectés. Austin Rivers, qui n’a jamais été une star en NBA, pense que ce type de comportement va au détriment des role players. De son point de vue, les dossiers Harden, Simmons et même Lillard font partie des raisons pour lesquelles certains joueurs mineurs de la Ligue ne sont plus compensés à leur juste valeur aujourd’hui, à cause du nouveau CBA qui force les franchises à dépenser beaucoup moins.

“C’est pourquoi on a signé un tel accord collectif. J’ai même pas envie de parler de ces conneries. C’est déséquilibré. Vous gagnez soit 50 millions soit 2 millions. C’est une blague. Je ne peux même pas vous dire combien de gars qui méritent la mid-level exception finissent avec le minimum vétéran. C’est ridicule.”

Vous l’avez compris, Austin Rivers a un avis bien tranché sur les demandes de transfert des superstars. Mais dirait-il pareil s’il était dans la position de Lillard au lieu d’être un joueur sans équipe NBA à l’heure de ces lignes ?

