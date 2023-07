Scandale à l’Euro U18 : deux joueurs se blessent sur un parquet impraticable, la FIBA ouvre une enquête

Scène inconcevable lors de l’Euro U18 en Serbie, lors de la rencontre entre la Pologne et la Turquie : deux joueurs se sont blessés à cause… du terrain. Particulièrement glissant, le parquet de la salle qui accueillait le match s’est révélé être une véritable patinoire. Afin de protester contre les conditions de jeu, les deux équipes n’ont pas souhaité terminer la rencontre. La FIBA a décidé d’ouvrir une enquête.

Pologne – Turquie, Euro U18 en Serbie, samedi 22 juillet. Les deux équipes disputent leur second match de la compétition. Problème, depuis plusieurs jours, de fortes pluies avec des températures très élevées touchent la région de Nis, petite ville du sud-est de la Serbie. Le parquet de l’école élémentaire qui accueille la rencontre est particulièrement à risque, et les joueurs ne vont pas tarder à en faire les frais.

Après de nombreuses glissades sans gravité, c’est finalement le meneur turque Yagiz Aksu qui s’est cassé en remontant la balle de son camp au camp polonais. Résultat, une blessure à l’aine menace de le priver du match face à la Croatie le lendemain. La tension est vive car, la rencontre est serrée et aucune des deux équipes ne peut exprimer pleinement son potentiel sur cette véritable patinoire. À cinq minutes du terme, alors que la Turquie commence à prendre la main sur le match, l’ailier polyvalent Jakub Szumert glisse lui aussi en tentant de récupérer un ballon, et subit un choc particulièrement violent à la poitrine. En si dirigeant vers son banc après un long moment au sol, Szumert s’est évanoui et a perdu connaissance. Il a ensuite été transporté en ambulance vers un hôpital local où il a passé la nuit en observation.

On pense alors que les arbitres et les officiels vont stopper la rencontre… mais même pas. Alors que les deux équipes s’empoignent déjà les mains, les officiels reconvoquent tout le monde sur le parquet, et martèlent la volonté de la FIBA (exprimée par son règlement) : faire en sorte que le match aille à son terme, malgré l’indignation générale des deux équipes. Mais ni la Pologne, ni la Turquie n’ont joué. Les sélections se sont contentées d’égrener le chrono jusqu’à la fin du temps réglementaire. La Turquie s’est finalement imposée assez largement 63 à 78.

Près de 24h plus tard, la FIBA a finalement présenté ses excuses, admettant que cette rencontre aurait dû être arrêtée.

« Le match entre la Pologne et la Turquie aurait dû être arrêté par les arbitres en raison des conditions défavorables à l’intérieur du gymnase. » – FIBA, via ESPN

L’équipe de France U18 a elle aussi joué dans des conditions pour le moins compliquée lors de son match face à la Suède. La rencontre de la France s’est déroulée juste après celle de Pologne – Turquie, sur le même parquet, comme si aucun joueur ne s’était blessé dix, vingt ou trente minutes plus tôt. Terrible.

after the game between Turkey and Poland which caused some injuries because of the terrible conditions of the arena, France and Sweden game is going on at the same place like there is nothing wrong. unbelievable pic.twitter.com/5EZId9zacc

— Doruk Karaca (@Dorukaraca) July 22, 2023