Si des pustules vous poussent un peu partout sur le corps, c’est probablement que vous êtes allergique aux thrillers (ou que vous avez un vrai truc et dans ce cas allez consulter). Ce mercredi, trois heures après que la France se soit défaite de l’Italie dans un finish que l’on tourne, dissèque, analyse, tapote pour voir s’il fait des bulles et retourne dans tous les sens juste ICI, la Pologne s’est offerte une qualification en demi, tranquilou-bilou, comme si elle sortait des champions en titre chaque matin.

La Pologne a pris -30 contre la Finlande en phase de poules. La Finlande a perdu de 8 points contre l’Estonie en janvier. L’Estonie a perdu contre la Slovaquie de 6 points l’été dernier. Cette même Slovaquie qui, deux mois plus tôt, mangeait -17 par l’Irlande de l’immense Gregory O’Connor, pivot des Cork’s Tigers. La France affrontera donc, en demi-finale de l’EuroBasket 2022 – dans lequel étaient engagés Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Nikola Jokic – une équipe qui aurait mangé 51 pions par l’Irlande.

À la question « le patrimoine national de la Pologne recense-t-il autre chose que Robert Lewandowski et PLK ? », son équipe de basket répond positivement. Ce mercredi, la Slovénie de Luka Doncic s’est faite surclasser par une ÉQUIPE de Pologne en majuscules. Par « surclasser », on entend que malgré l’écart final de seulement trois points (87 à 90), l’équipe d’Aleksander Sekulic a parfaitement mérité sa qualification en demi-finale de l’EuroBasket. C’est la première fois que la Pologne atteint le dernier carré d’une compétition internationale depuis… 1971 ! Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que ce groupe est spécial, à commencer par Mateusz Ponitka et sa feuille de match sponsorisée par la lourdeur en personne : 26 points, 16 rebonds, 10 assists, 4 ballons perdus et 3 interceptions en 35 minutes de jeu. Un sale contraste avec le vieux match de Luka Doncic, gêné par sa cheville, mais surtout gêné par son niveau de jeu. Pas un pied devant l’autre, des lancers-francs ratés et surtout, ce comportement toujours limite vis-à-vis du corps arbitral. Le Slovène préféré de ton Texan préféré s’est fait exclure à trois minutes de la fin, après avoir « hitting Colin Sexton in the groin ». T’sais le rédacteur qui se trompe de rapport de match. Non en vrai, il s’est fait dégager pour sa cinquième faute – coup de sifflet parfaitement légitime – et a terminé la rencontre de la plus cruelle des manières, à savoir la spéciale « Je regarde mes potes prendre tarif par A.J. Slaughter ».

C’était bien la peine de gratter quarante-douze papiers sur « Le meilleur casting de tous les temps à l’EuroBasket » pour que Luka Doncic se fasse sortir par A.J. Slaughter, que Nikola Jokic prenne la leçon par les créateurs du Prosecco, et que Giannis Antetokounmpo échoue contre un pays qui n’est bon qu’au foot. Et pourtant, on a longtemps cru que la Slovénie allait tranquillement faire respecter la hiérarchie. Menés 39-58 à la mi-temps, Luka Doncic et ses potes ont foudroyé la Pologne au retour des vestiaires avec un 24-6 dans le troisième quart-temps. C’est d’ailleurs là qu’on ne comprend pas le gros blondinet. Mettre la pression sur les arbitres par séquences, juste assez intelligemment pour essayer d’influencer les prochains coups de sifflet : c’est d’accord. Mais discuter chacune de leurs décisions et les regarder avec un sourire qui mélange foutage de tronche et grosse rage, là c’est pas bon. Pendant le temps passé à rouspéter, Luka a laissé Vlatko Cancar (21 points) et Goran Dragic (17 points) seuls face aux responsabilités qui, en temps normal, ne sont pas les leurs. Et bien que l’on dresse une critique peu élogieuse à son sujet, Doncic passe à seulement 3 assists de valider son premier triple-double à l’EuroBasket (14 points, 11 rebonds et 7 passes). C’en est encore plus rageant. M’enfin, grand bravo à Sokolowski, Slaughter, Ponitka et tous les autres blazes que l’on ne connaissait pas avant ce soir – et que l’on aura oubliés demain – leur qualification est le fruit d’un travail de longue haleine (phrase bien bateau pour finir).

MATEUSZ PONITKA on a triple double watch: 16 PTS 7 REB 7 AST. Poland up by 19 at HT!#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/6JAR5VD5pa — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 14, 2022

Fin d’une journée richissime en rebondissements, et cap sur les demi-finales que l’on suivra de plus près que très près, les scénarios des quarts ayant comblé nos esprits de fans. Bonne continuation à la Pologne qui n’a absolument pas déméri… ah ouai nan c’est vrai.