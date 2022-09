Petit pont en contre-attaque sur le pauvre Benedect Varadi, no-look pass pour un alley-oop vers Vlatko Cancar et 13-2 Slovénie. Ceci est un instantané du match de Luka Doncic hier face à la Hongrie, mais ceci pourrait très bien être également la préface de sa biographie. Car une fois de plus hier, Luka a fait du Luka.

Il n’aura finalement eu besoin que de quelques minutes pour scorer la quasi intégralité de ses pions, entre la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième. Juste le temps de participer à l’effort collectif qui donnait alors dans les… points d’avance à la Slovénie, pourquoi courir minutes quand suffisent pour gagner un match. La partition de Luka Doncic hier soir ? Un savant mélange entre la distribution, Lulu multipliant les offrandes sous les yeux d’un autre dieu de la passe, Jason Kidd, présent à Cologne pour baver de plaisir devant les exploits de son poulain, et le scoring, entre drives poétiques et gros buckets à dix mètres. En bonus track Luka a même collé un gros scotch au moins Hongrois des Hongrois, en bonus track Luka a même réussi à faire scorer ce plantigrade de Dimec, pourtant pas le plus doué dans l’exercice, et au final il aura fallu moins de minutes au crack slovène pour valider son forfait du soir. 20 points à 8/11 au tir, 7 rebonds, 7 passes, certes 5 balles perdues mais faut quand même s’amuser un peu, et donc cette victoire de 15 points sur le papier mais bien 30 dans les faits qui consolide la première place des champions en titre dans le Groupe B.

Des Slovènes qui affronteront la Bosnie tout à l’heure, à 17h30, pour continuer à préchauffer, pour continuer à nous remplir les poches de highlights et de rêve. Et pas besoin pour Lulu de nous claquer des grands 35/12/12, pas encore.