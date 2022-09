Le Forum d’Assago était plein comme un œuf, hurlant tel un Begnini chantant, vociférant comme un Materazzi qui parle des sœurs. Puis le loup est entré dans la bergerie. Le loup ? C’est Giannis Antetokounmpo, qui a encore une fois écrasé son adversaire pour offrir à la Grèce un deuxième succès étriqué, mais un deuxième succès quand même.

Il va falloir se les bouffer ces Grecs. Ceci n’est pas une quote sortie de ta soirée d’hier avec Manu et Baptiste mais bien ce que l’on pense de la sélection hellène après deux matchs dans cet EuroBasket 2022. Les raisons sont nombreuses, de la découverte de Tyler Dorsey (encore six foutus paniers du parking hier) à la solidité globale du groupe d’Itoudis, mais la première d’entre elles vous la connaissez très bien et elle est double MVP de NBA : Giannis Antetokounmpo. Déjà bouillant la veille face à la Croatie avec, notamment, un money time tout droit sorti de Saturne, le Freak a remis ça hier en dominant de tout son être des Italiens qui y auront cru jusqu’au bout grâce à un dernier quart-temps ultra-solide et à un Simone Fontecchio devenu officiellement le leader national. Mais au basket le théorème est bien connu : quand Giannis sur le terrain, vivement demain.

De la première action du match lors de laquelle il a emmené Nicolo Melli en vendanges jusqu’au dernier de ses exploits, un poster après départ ligne de fond sur… Nicolo Melli, le MVP des Finales 2021 a une fois de plus démontré que peu d’humains étaient capables de le stopper. Pilonnant la défense de la Botte de près comme de loin, renvoyant Nico Mannion à ses études ou distribuant les caviars après des prises à trois, Giannis a en fait éteint toutes les tentatives de retour italiennes en haussant les épaules et son niveau de jeu comme bon lui semblait, par séquences, juste ce qu’il faut. Juste ce qu’il faut pour terminer son match avec 25 points, 11 rebonds, 3 passes, 3 steals et 1 contre, à 8/15 au tir et 8/9 aux lancers (non Mr. George, le hack a Giannis est inutile).

La route est encore longue mais les Grecs ont quasiment validé la première place du Groupe C, c’est déjà ça, et celui qui veut empêcher Giannis Antetokounmpo d’impacter le jeu de la Grèce n’est peut-être pas encore né et encore moins présent dans cet Euro. A moins que Terry Tarpey… non on déconne… mais imagine quand même.