Quel marathon ! De 13h30 en sortie de lasagnes jusqu’à 23h avec du Get, l’EuroBasket 2022 nous proposait aujourd’hui pas moins de… douze affiches entre Cologne, Tbilisi, Prague et Milan. Et vous savez quoi ? On a tout regardé. Enfin presque. Envoyez le récap de la journée et au dodo !

Les résultats du jour

Monténégro – Belgique : 76-70

Finlande – Pologne : 89-59

Grande-Bretagne – Croatie : 65-86

Allemagne – Bosnie : 92-82, le récap juste – Bosnie : 92-82, le récap juste ICI

Bulgarie – Turquie : 87-101

Estonie – Ukraine : 73-74

République Tchèque – Serbie : 68-81

France : 73-77, le récap juste Lituanie –: 73-77, le récap juste ICI

Géorgie- Espagne : 64-90

Hongrie – Slovénie : 88-103

Italie – Grèce : 81-85

Pays-Bas – Israël : 67-74

Groupe A : pas de surprise aujourd’hui, avec des Espagnols qui ont très vite pris l’ascendant sur la Géorgie, malgré une première mi-temps mi-figue mi-paëlla. Willy Hernangomez a joué les leaders dans un match qui s’est terminé avant même la fin du troisième quart et l’Espagne continue son parcours parfait, sous les radars, pour l’instant… La Turquie a pour sa part – un peu – rassuré en tapant facilement des Bulgares offensifs mais limités face au talent d’un Cedi Osman dominateur. Dans le dernier match de cette poule les Belges ont perdu une belle occasion de faire un grand pas vers la qualif en s’inclinant face au Montenegro, si on vous demande si on a regardé le match vous pouvez dire non. Faut être honnête parfois.

Groupe B : on rentre dans le dur avec el famoso gruppo de la muerte, dans lequel certaines cartes ont été rebattues aujourd’hui. Deux équipes qui s’endormiront tranquilles ce soir ? L’Allemagne, invaincue après deux matchs grâce à une victoire virile contre la Bosnie, et la Slovénie, qui n’a pas eu à s’employer trop fort pour dresser les Hongrois, grâce notamment à 20 points, 7 rebonds et 7 passes de Luka Doncic. Enfin et vous le savez déjà, dans le match le plus attendu de la journée les Français ont fait le job pour continuer d’exister, en battant la Lituanie au bout du suspense. Des Lituaniens qui se retrouvent à 0-2 et un énorme match à jouer demain contre les Allemands, immanquable rencontre de la… dernière chance, déjà, pour Sabonis, Valanciunas et leurs potes.

Groupe C : une tendance qui se dessine : les Grecs ne seront pas bons à prendre en septembre. Tyler Dorsey (6/10 du parking) encore lui puis Giannis Antetokounmpo évidemment (25 points et 11 rebonds) ont ainsi dompté l’Italie dans une salle milanaise pourtant remontée à bloc par un money time bouillant. Le réveil de Simone Fontecchio (26 pions) a bien failli cueillir à froid les Hellènes mais après deux victoires face à la Croatie et la Squadra puis trois matchs à jouer contre les Anglais, les Ukrainiens et l’Estonie, on a désormais bien envie de claquer le PEL sur la première place des Grecs. Les Estoniens qui ont raté une belle occasion de gagner un match de basket en chokant leur fin de match face aux bienheureux Ukrainiens, alors que dans le dernier match la Croatie a vaincu les Anglais qui feraient mieux de rester dans le foot et le rugby. En toute amitié bien sûr.

Groupe D : encore un groupe dans lequel le suspense pour la première place… est parti sonner chez la voisine. Nikola Jokic a fait en un quart-temps ce que tu ne feras jamais en un match et la Serbie a vaincu tranquillement les Tchèques, et dans la course à la deuxième place la belle opération revient à Israël, malmené pendant 38 minutes par des Hollandais aux noms imprononçables mais sauvé en fin de match par un incroyable Deni Advija et un Yam Madar transformé en Damian Lillard. La Finlande a réagi en cartonnant la Pologne grâce à un grand Sasu Salin et reste en embuscade, dans un groupe ouvert en grand pour les places 2 à 4.

Les classements

Groupe C : on refresh ça au plus vite

Le programme de demain