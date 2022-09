Les cœurs étaient serrés avant ce match et pour cause, la prestation livrée par nos Français avant-hier en ouverture de l’Euro ne laissait que peu de place à l’enthousiasme. Ajoutée à cela une confrontation flippante face aux Lituaniens et c’est donc avec un stress puissance mille que la France du basket se posait à 17h45 devant le PC, la téloche ou le Minitel. Réaction il fallait, impérativement, et… réaction il y a eu. OUF. Allez, envoyez le récap, le cœur un plus léger.

Pour retrouver les statistiques d’un match sous très-haute tension c’est juste ici !

Le premier problème de cette Équipe de France ? Les entames de match. Je le sais, tu le sais, vous le Tarpey. Terry Tarpey justement envoyé au front dès le premier entre-deux aux côtés de Thomas Heurtel sur le backcourt, nouvelle proposition de Vincent Collet après un duo Albicy / Okobo intéressant mais qui n’avait pas satisfait pleinement jeudi. Malheureusement les premières minutes sont une nouvelle fois difficiles pour l’EDF, et très vite le jeune meneur Jokubaitis perfore la défense bleue alors que Jonas Valanciunas fait la chanson à nos intérieurs. Point météo au bout de six minutes ? 18-6 Lituanie, et notre index à deux doigts de switcher sur TPMP. Fort heureusement ce départ n’est qu’un faux départ, et en bon capitaine c’est Evan Fournier qui dégoupille et qui score environ 200 points de suite (11 en réalité) pour faire recoller la France. Ça va beaucoup mieux, l’entrée de Moustapha Fall fait du bien, celle de Vincent Poirier également, alors que Guerschon Yabusele retrouve son rôle de lieutenant de Vavane en attaque et c’est aussi bien pour lui que pour nous.

25-23 Lituanie après un quart-temps et 41-40 à la pause pipi, les défenses se sont resserrées et ça part sur une guerre partie pour durer jusqu’au buzzer. Les défenses ? Elles seront encore plus irrespirables au troisième quart, surtout celle de la Lituanie qui profite du temps faible des Français, retombant dans leurs travers en galérant à trouver les solutions offensives. Fun fact enfin pas tant que ça, Guerschon Yabusele, Terry Tarpey et Timothe Luwawu-Cabarrot sont les seuls Gaulois à scorer dans le troisième round, au total ça fait 10 points et franchement on a connu mieux. Fort heureusement l’intensité défensive est là aussi côté bleu, notamment grâce à un Tarpey phénoménal et auteur au total de quatre interceptions, et comme prévu la fin de match s’annonce irrespirable, en même temps on t’avait dit de ralentir sur les Marlboro.

Échange de coup dans le quatrième, Domantas Sabonis nous fait ressentir des choses grâce à son footwork malgré un match globalement très moyen, Terry Tarpey remet tout le monde à égalité avec un nouveau three dans le corner, officiel le money time va durer un bon quart d’heure. Andrew Albiciy fait du bien à la mène grâce à son calme et sa capacité à réguler le rythme, Vincent Poirier fait le poirier et score après un rebond offensif, en face le peu d’ouvertures trouvées par les Verts se transforme en ficelles brûlées mais, encore une bonne nouvelle, Vavane 1er est de retour et se remet à faire le travail en attaque. Du parking ou à mi-distance le capitaine ne touche plus terre au meilleur des moments et… spoiler, le finish des Bleus va être incroyable.

Le pitch ? Se jeter sur tous les ballons en défense et prendre ses responsabilités en attaque, la bise à un Thomas Heurtel qui sauve alors son match très moyen grâce à son adresse dans les dernières minutes. Heurtel qui donne 5 puis 7 points d’avance aux Bleus dans un espèce de momentum de dingue, Rokas Jokubaitis qui prend rendez-vous pour les dix prochaines années en offrant un peu de répit aux siens du parking, mais Rudy Gobert – ah, salut t’es là toi – claque un ballon dans le cercle et finit le taf sur la ligne, il est bientôt 20h et on peut enfin respirer autrement qu’avec un masque.

Victoire 77-73, victoire face aux Lituaniens, comme en 2013, comme en 2014, comme en 2019. L’Allemagne est la bête noire de la France et la France est celle de la Lituanie, et 15 000 mecs maquillés en vert, jaune et rouge ont un peu de leur maquillage qui coule. La France devait réagir et elle l’a fait, la France affrontera la Hongrie demain pour continuer de se rassurer, alors que la Lituanie affrontera justement les Allemands pour, déjà, ne pas avoir un pied et demi dans l’avion avec une troisième défaite en trois matchs. Un constat qui ne nous concerne plus alors on se répète, une dernière fois : on-res-pire.

Bravo messieurs, bravo Evan, bravo Terry, bravo Moustapha et bravo Vincent. Christine Bravo et Daniel Bravo, Fiat Bravo et à demain 20h30 pour la passe de deux face à la Hongrie !