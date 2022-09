Dans le dur pour le premier match de l’Euro contre l’Allemagne, Evan Fournier se devait de réagir pour la rencontre contre la Lituanie. Message entendu par le capitaine des Bleus, qui a livré une prestation magnifique pour offrir une première victoire à l’Équipe de France dans ce tournoi.

Loin de son niveau, méconnaissable, voilà à-peu-près quelques termes qui ont pu décrire la prestation des Bleus lors du match d’ouverture contre la Mannschaft. Au premier rang des accusés après cette grosse désillusion, les leaders et en particulier un Evan Fournier qui a manqué sa première en compétition internationale avec le brassard au bras (7 points à 2/10 au tir). Sans Nando de Colo et Nicolas Batum, Vavane est plus que jamais le leader offensif de cette Équipe de France et elle ne pourra rien espérer dans ce tournoi s’il n’est pas au mieux. L’heure était donc à la révolte pour le natif de Charenton et il fallait se réveiller contre un bien gros morceau : la Lituanie ! Pris dans la tempête du début de match au même titre que ses coéquipiers, Evan va remettre les Bleus sur le droit chemin avec l’aide des soldats de l’ombre, les Tarpey, Albicy, Fall ou encore Poirier. En pleine confiance, agressif et adroit, l’arrière des Knicks va faire la totale à la défense lituanienne en première période. Il est déjà à 17 points à la pause ! Il fallait bien ça pour ne pas voir les copains de Domantas Sabonis prendre le large.

Mieux pris en seconde mi-temps, Fournier va attendre son heure pour frapper. C’est lui qui permet aux Bleus de prendre le lead dans le money time avec une interception (l’un de ses deux ballons volés dans les dernières minutes) suivie d’un nouveau missile du parking ultra important qui va faire entrevoir la victoire à ses partenaires. Ça méritait bien une petite célébration devant le banc lituanien. Au final, 27 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 steals à 9/20 au tir et 4/12 de loin) et une belle masterclass pour offrir aux Bleus une première victoire dans cet EuroBasket 2022. Interrogé au micro de Canal +, le héros du jour a savouré la belle victoire des siens tout en restant très humble sur sa propre prestation.

Super match de Evan Fournier auteur de 27 points : « Je suis un joueur d’instinct »@EuroBasket @FRABasketball @CanalplusSport 🏀 pic.twitter.com/BHiz6pf01p — CANAL+ Basket (@CanalplusBasket) September 3, 2022

« Il y a beaucoup de nouveaux, on est un groupe à moitié en reconstruction mais on a beaucoup d’anciens aussi. Ce soir, fallait qu’on montre la voie, la Lituanie c’est une équipe qui est très dure à jouer. Hier, ils étaient sur le point de battre la Slovénie, ils sont très physique. On a mis six minutes encore une fois à vraiment se mettre dans le match mais là ça y est j’espère qu’on est entré dans notre compet’. » […] [Sur sa prestation, ndlr] « J’ai joué avec plus d’agressivité mais sans vraiment réfléchir. Je suis un joueur d’instinct, j’ai besoin d’être agressif. J’ai eu de la réussite ce soir. »

Après un début de tournoi compliqué, Evan Fournier a réagi en patron face à la Lituanie. Une prestation XXL qui permet à l’Équipe de France de lancer enfin son Euro. Si leur capitaine reproduit des matchs comme celui-ci, les Bleus auront clairement de bien meilleures chances de médaille à la mi-septembre.

Source vidéo : Canal + Basket