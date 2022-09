On peut respirer, la France vient de remporter son premier match de cet EuroBasket 2022 (récup juste ici) ! Ce succès, elle le doit en bonne partie à Terry Tarpey, titularisé à la place d’Elie Okobo pour ce match face à la Lituanie. Homme de l’ombre par excellence, le franco-américain nous as ré-ga-lé par son activité Kawhiesque en défense et même son adresse dans les moments décisifs.

Quel bijou ce Tarpey ! Véritable leader des role players français pendant le match de ce soir, l’ailier du Mans (qu’on vous a présenté juste ici) aura donc passé la rencontre à emmerder les Lituaniens de par son activité irréprochable. Considéré comme l’invité surprise de l’effectif des Bleus, Terry commence très sérieusement à marquer les esprits et pourrait bien avoir assuré sa place de titulaire pour le prochain match face à la Hongrie. Offensivement, double T a également été précieux et finit avec 8 points à 3/4 au tirs, dont 2/2 à 3-points. L’un de ses tirs primés nous a d’ailleurs permis de crier un grand coup alors qu’un money time bien relou était en approche. Embrouille avec les voisins mais c’est pour la bonne cause.

Défensivement, le super actif Terry, présent sur toutes les ligne de passes, a rendu la soirée des Lituaniens bien plus compliquée que prévue. Son association avec Andrew Albicy sur la ligne arrière des Bleus a poussé nos adversaires du soir à faire caca-culotte et à perdre de précieux ballons dans la fin de match. Le bilan tarpézien du soir ? 4 interceptions, 1 contre et ce en ne commettant qu’une seule faute. Vous commencez à connaitre le gars, qui n’a pas pu non plus s’empêcher de grappiller 2 rebonds offensifs. À l’arrivée, il est le deuxième joueur le plus efficace du match (16 à l’évaluation) derrière Evan Fournier (24), ses coéquipiers sont très fiers de lui et on dirait bien que cet EuroBasket 2022 est devenu pour lui LE moment de briller.

Terry Tarpey le héros du soir ! « Il change le cours du match », souligne Rudy Gobert. 💬 « J’ai travaillé pour ça toute ma vie », dit l’ailier du MSB. pic.twitter.com/6crpZoOFIa — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) September 3, 2022

Terry Tarpey a été extrêmement précieux ce soir. A l’image de l’équipe, son attitude était bien plus rassurante que lors de la rencontre face aux Allemands. Après avoir gagné une place de titulaire (en tout cas pour ce match), on pourrait même lui offrir un nouveau surnom. Terry tarpin fort ? Terry Torpille ? Terry t’as peur? C’est des propositions hein, vous en faites ce que vous voulez.

Source : Twitter / @FRABasketball / @Alex__Lacoste