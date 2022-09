C’était déjà le cas après la défaite inaugurale face à l’Allemagne, et c’est donc ENCORE PLUS le cas ce soir après cette magnifique victoire contre la Lituanie. Fallait qu’on en parle alors envoyez le replay de votre Allez, café, garanti 100% sourire !

Qu’est-ce que ça fait du bien. La tension était bien présente avant ce deuxième match de l’Euro mais quelques heures plus tard tout va mieux grâce à cette victoire aussi essentielle que méritée des joueurs de Vincent Collet. Thomas Heurtel a sauvé sa soirée dans les derniers instants, Rudy Gobert à peu près pareil, les role players ont été succulents, Evan Fournier a piloté comme un chef et Terry Tarpey nous a éclaboussé de son utilité. Merci à tout ce petit monde pour la respiration et il fallait donc qu’on en parle, en direct en sortie de match, pour échanger ensemble et partager ce bonheur de voir la France du basket gagner à nouveau. 30 minutes de débrief, parce qu’on aime lier l’utile à l’agréable, et parce que la passion du basket ne s’arrête pas à la relation entre vos yeux et l’écran. Alors ce soir ou cette nuit, demain matin ou demain midi, on se refait cette petite douceur en se disant que, oui, focus et appliqué ces Bleus sont capables de grandes choses.

Allez, café !