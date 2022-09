Victorieuse de la Lituanie, l’Équipe de France a enfin lancé son EuroBasket 2022. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de mater ce beau match en direct, les copains de la FIBA ont sorti un récap express en vidéo.

Que vous ayez raté le match des Bleus ou que vous ayez juste envie de revivre la belle victoire de la bande à Vincent Collet et ce money time de folie pour la 200ème fois, on s’occupe de tout. Grâce au compte YouTube de la FIBA, on peut déjà retrouver les meilleures actions de France – Lituanie. Moustapha Fall qui enrhume Jonas Valanciunas au poste pour finir avec un énorme tomar, Terry Tarpey si précieux en défense et létale du parking, les finitions acrobatiques et les shoots clutch d’un Evan Fournier en mode patron, le putback importantissime de Rudy Gobert en fin de match. Bref du très lourd ! Pour une belle victoire, il faut aussi un adversaire valeureux et les Lituaniens ont aussi sorti la machine à highlights avec une pluie de 3-points et quelques drives bien stylés avec des and one à l’arrivée. On regrettera d’ailleurs de ne pas voir la belle action de Domantas Sabonis avec un footwork qui a sûrement fait chavirer de bonheur les fans des Kings de l’autre côté de l’Atlantique. Mais au final, il n’y a qu’un vainqueur et c’est donc nos Bleus qui remettent le bilan à l’équilibre avant d’aller défier la modeste Hongrie demain soir (rendez-vous à 20h30). Évidemment, on espère partager la vidéo d’une nouvelle victoire dans la foulée !

L’Équipe de France s’est remise dans le sens de la marche face à la Lituanie et ça méritait bien une petite compil’ des highlights de cette rencontre pour faire sourire toujours plus la fanbase tricolore.

Source vidéo : FIBA