À quatre jours du début de l’EuroBasket, revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter le 18 septembre sur le toit de l’Europe, neuf ans après Ljubljana. A l’heure de ces lignes on est d’ailleurs plutôt sur treize joueurs, voire quatorze avec le grand Fall qui zone non loin de la ligne, mais pas une seconde à perdre alors on se mouille en causant de ceux qui devraient sans trop de souci voir leur place pour Berlin validée dans les prochains jours. Allez, place à la présentation de l’invité surprise : Monsieur Terry Tarpey.

Nom : Tarpey

Prénom : Terry

Age : 28 ans

Taille : 1m96

Poids : 95 kilos

Poste : arrière

Surnom : TT III, Audi TT, Terrible Tarpin, Terry Pétard, Territarpe (en fait on n’en sait rien)

Sur le CV : Denain, Le Mans

Palmarès en EDF : a vu la finale des Jeux de Tokyo à la télé.

C’est la belle histoire de ce groupe France. On parle beaucoup depuis quelques semaines du cas Joel Embiid, mais en attendant la venue ou non du pivot des Sixers en Équipe de France, la place de naturalisé chez les Bleus est bel et bien occupée depuis novembre 2021 par Terry Tarpey. Et comme pour les filles de Valérie Garnier avec Bria Hartley et surtout l’inénarrable Gaby Williams, l’arrière du Mans est en train de séduire absolument tout le monde dans l’Hexagone. Au point de jouer un vrai rôle dans une compétition internationale majeure ? On n’en est plus si loin les kheys.

Dans chaque équipe il faut des leaders, et il faut des soldats. Des role players, à chaque poste, des mecs à moins de 2000 abonnés sur Twitter, et si possible ce profil tant recherché du mec qui laisserait ses tripes et ses os sur le terrain pour quelques interceptions et rebonds offensifs grattés. Alors évidemment, cantonner TT à ce profil serait lui manquer de respect, lui qui a prouvé depuis cinq ans dans la Sarthe qu’il pouvait aussi être un attaquant solide et un vrai leader (8,5 points, 5,6 rebonds, 2,9 passes et 1,7 steal la saison passée). Mais avec le groupe de Vincent Collet, c’est véritablement son talent de défenseur féroce sur les lignes arrières qui fait de lui un pion potentiellement majeur du roster. Doucement Terry s’est montré lors des différentes fenêtres internationales, s’imposant comme un partenaire idéal sur et en dehors du terrain, et la médiatisation des derniers jours de prépa des Bleus lui confère aujourd’hui un statut de chouchou naissant qui, additionné à son talent et à son apport, devrait sans trop de surprise offrir à l’homme aux merveilleuses initiales une place de douzième homme à l’Euro, et plus si affinités.

Défense sur l’homme, les ballons grattés dans les mains ou dans les airs, la défense loin du ballon aussi, on l’a constaté de nos yeux face à la République Tchèque, bref tout ce qui compte dans des matchs à haute intensité, avec comme preuve, entre autres, ce +/- le plus efficace de l’EDF sur les deux derniers matchs de qualifs pour la CDM. Et tiens, il faut bien le dire, des skills qui tombent à pic car bouchant tout de même les errances défensives de certains sur la ligne arrière, on ne dit pas de nom car on connait très bien sa tante. Loin d’être parmi les favoris pour la liste finale de Collet, Tarpey fait aujourd’hui office de remplaçant ultime aux yeux de pas mal d’observateurs et semble avoir fait ce qu’il fallait pour passer le cut, au détriment de joueurs avec plus de références à haut niveau mais moins dans le moule de ce groupe France en 2022. Monsieur Tarpey, bravo !

Il en faut des surprises, il en faut des visages moins connus qui gagnent à l’être. Terry Tarpey est de ces gens-là, de ceux qui déboulent dans l’espace médiatique sans ne rien avoir volé. A part des ballons dans les mains des attaquants adverses, évidemment.