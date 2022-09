Pas forcément la phrase la plus évidente à écrire il y a trois jours, mais cet Allemagne – Bosnie de début de samedi offrait la chance à son vainqueur de faire un très grand pas vers les huitièmes de finale, dans le groupe le plus relevé de cet EuroBasket 2022, celui des Bleus on vous rappelle. Les Bosniens avaient maitrisé la Hongrie en Day 1, l’Allemagne avait topé la France avec application, et tout ce petit monde se retrouvait donc à Cologne à 14h30. Deux heures plus tard ? L’hôte allemand a géré son sujet et continue son sans-faute.

Les stats de ce premier gros match de la journée c’est juste ici

Ils se seront fait peur, mais au final la mission est accomplie. Tout ne partait pourtant pas sur les chapeaux de roue pour des Allemands incapables de scorer ou presque pendant les quatre premières minutes, comme contre la France finalement, et c’est plutôt Dzanan Musa (le frère de Fred ?) qui mettait la Bosnie sur de bons rails en début de match. Amar Gegic se prononce presque comme analgésiques et plonge les Allemands dans le doute, mais en attendant Cartman ce sont Voigtmann et Thiemann qui réveillent tout Cologne. Match enfin lancé, deuxième quart où l’on se jauge, puis l’hôte accélère avant la mi-temps et poursuit après la pause Schnaps en infligeant un… 18-0 à la Bosnie à cheval sur les deux périodes. Jusuf Nurkic fait ce qu’il peut et fait parler sa puissance, Dzanan Musa prouve une fois de plus qu’il est le vrai leader de sa sélection mais un carré d’as teuton va mettre tout le monde d’accord après la pause. Johannes Thiemann et Johannes Voigtmann n’ont rien à voir avec Marine mais sont de sacrés valeurs sûres à l’intérieur, Dennis Schroder dégage le frein à main et… Franz Wagner sort son piano, la récré est finie et malgré la réaction de John Roberson l’écart monte vite jusqu’à 17 points, ça fait beaucoup là non.

Quelques fans commencent à quitter les lieux pour ne pas se faire prendre dans les eaux embouteillages de Cologne, mais après deux tentatives de KO d’Andreas Obst et Niels Giffey, ce bon vieux John Roberson va tenter le tout pour le tout et envoyer trois pilules de suite du parking pour faire recoller la Bosnie à six petits points. Juergen ! Karl-Heinz ! Revenez ! Trop tard ils sont déjà dans leur Opel et ne verront pas le money time, tant mieux pour eux car il n’y en aura finalement pas puisque Das Crackito Franz Wagner plie le match à une minute du terme avec un gros 3 bien jeunesse bien Magic. Dzanan Musa aura beau noircir sa feuille de stats dans la dernière minute (30 pions à 13/17 ah ouais quand même), la profondeur du roster allemand a parlé et Cologne peut souffler devant la quasi qualif de son équipe pour les huitièmes, à moins d’une catastrophe.

92-82 score final, et des Allemands qui se mettent bien pour la suite alors que la Bosnie devra continuer à batailler pour faire partie des quatre élus de Groupe B. La Bosnie qui jouera la Slovénie demain, bon chance hein, alors que les Allemands défieront les Lituaniens qui, on le rappelle, vont perdre de 18 points contre la France tout à l’heure et seront donc au pied du mur. Une conclusion qui sera évidemment mise à jour dans quelques heures. Allez, on enchaine !