C’était l’information que tout le monde attendait en cette fin de soirée. On connaissait les quatre premiers quarts de finale, mais pour organiser sa journée il nous en fallait plus, à savoir connaître l’heure de ces quatre affiches. FIBA Bomb, ça vient de tomber et l’Équipe de France affrontera donc la Turquie à… 12h, en ouverture d’une énorme journée à Berlin.

C’est bon, vous pouvez donc dire à Annabelle et Jérôme que vous ne viendrez pas manger le soir, et dîtes leur aussi que vous ne viendrez pas manger le midi non plus. A moins que ce soit kebab au menu, comme ça la vanne est faite et on passe à autre chose. Car c’est donc à 12h samedi que l’Équipe de France jouera son huitième de finale, face à la Turquie, horaire un peu originale mais que voulez-vous, pas de passe-droit en FIBA, sauf quand on est slovène. Le programme complet ? Le voici, et on en parle après :

12h : France – Turquie

14h45 : Slovénie – Belgique

18h : Allemagne – Montenegro

20h45 : Espagne – Lituanie

Pour la faire simple, réveil matinal, obligé, petits étirements, petit-déjeuner, mise en condition, et on enchainera donc sur environ onze heures de basket de très haut niveau, en espérant que les Bleus nous mettront quand même de bonne humeur pour le reste du week-end. Dans la foulée du match de l’EDF c’est Luka Doncic qui prendra place pour faire une bonne blague belge aux Belges, puis les Allemands pourront ensuite compter sur une arène bondée pour les pousser vers les quarts dans une rencontre qui semble tout à fait à leur portée face au Montenegro. Last but not the Lit, la dernière rencontre de la soirée sera aussi la plus attendue par le plus grand nombre, à savoir un énorme choc entre la Roja et la Lituanie, le genre de duel qu’on aurait très bien pu retrouver en demi-finale si Domantas Sabonis n’avait pas commencé son Euro hier.

France – Turquie à 12h donc, c’est pas la seule chose qui nous intéresse mais disons que ça va clairement conditionner notre samedi. Et notre week-end. Et notre mois de septembre hein, alors ALLEZ LES BLEUS, et comme le disait très bien (presque) l’un des plus grands poètes de sa génération : « j’vous l’ai dit M’sieur il est midi, et à midi bah les conneries c’est fini »