Si vous aimez transpirer, avoir peur, râler puis exulter, critiquer puis adouber, pleurer puis pleurer, alors cette journée vous aura forcément comblé. Quatre matchs pour cette ouverture de la phase finale de l’EuroBasket 2022, quatre matchs et déjà deux prolongations, un Espagne – Lituanie majestueux et surtout, un France – Turquie pas prêt de quitter nos mémoires. On débriefe, et on file en quarts avec Terry Tarpey.

Les résultats du jour

France – Turquie : 87-86

– Turquie : 87-86 Slovéni e – Belgique : 88-72

e – Belgique : 88-72 Allemagne – Montenegro : 85-79

– Montenegro : 85-79 Espagne – Lituanie : 102-94

QUELLE JOURNÉE. Quelle journée ! On vous avait teasé une première journée potentiellement folle, et à vrai dire… jamais on n’aurait imaginé que ce serait à ce point. On commence crescendo ? Allez, on part sur… la Slovénie, qui a choisi de trottiner face à la Belgique, malgré un Luka Doncic qui monte en puissance avec 35 pions, à un pourcentage assez faible cela dit. Après trois quarts-temps les Belges menaient encore la vie dure aux champions d’Europe en titre, réalisez donc l’exploit, mais malheureusement les Manu Lecomte et autres Pierre-Antoine Gillet ont fini par craquer, logique respectée et des Slovènes qui iront défier en quarts le vainqueur du match de demain midi entre la Pologne et l’Ukraine. Ça va les gars ? Pas trop dur ?

Dans le troisième match de la journée mais le deuxième selon dont on vous parle là, les Allemands menaient 48-24 à la mi-temps et ont donc vaincu le Montenegro… dans les dernières secondes. Hein ? Si si. Kendrick Perry a montré son attachement à la patrie en décochant une dizaine de pions consécutives sur la défense allemande, des Allemands qui ont tapé une sieste en plein match, et à l’arrivée la Mercedes-Benz Arena qui est passée à une faute anti-sportive d’un possible exploit. Tiens tiens, les fautes anti-sportives on y reviendra, mais en tout cas pour la Germanie ça passe et ce sera un poil plus dur en quarts face au vainqueur de Grèce – République Tchèque.

On passe la seconde ? Allez. Dans le dernier match de la journée, le troisième dont on vous parle, Lituaniens et Espagnols se sont donnés rendez-vous pour nous offrir un basket total pendant… 45 minutes, cinq de plus que la normale, et si les Lituaniens ont récité leurs gammes pendant 37 minutes environ, les rotations bizarres (Valanciunas sous-utilisé, par exemple) et un money time mal maitrisé (une fois de plus !) couteront au final le match aux Baltes. Mais rendons à César ce qui lui appartient, en l’occurrence à ces Espagnols qui ne meurent décidément jamais, pour qui Willie Hernangomez et le rouquin Diaz ont fait un énorme taf aujourd’hui, pour qui Lorenzo Brown a été phénoménal et d’autant plus dans les dernières minutes du match. Autant se le dire tout de suite, dans 300 ans la Roja sera toujours là à faire chier tout le monde, à provoquer des passages en force et à proposer l’un des baskets les plus propres au monde.

Tiens, on en aurait pas oublié un ? T’sais, l’équipe finaliste olympique en titre. LA FRANCE messieurs dames, la France qui nous a offert un scénario encore une fois unique et on va faire très rapide en vous invitant à consulter les liens ci-dessus. Pour la faire courte ? Un gros début de match, un troisième quart-temps horripilant, une fin de match lors de laquelle tout était plié, tout était foutu… avant que l’impensable ne se produise, avant que l’EDF ne revienne littéralement du passé. CQFR ? Que les Bleus sont qualifiés pour les quarts, quarts qui les envoie jouer mercredi le vainqueur de Serbie – Italie. On disait quoi déjà ? Ah oui, quelle journée, QUELLE JOURNÉE.

Le bracket

Le programme de demain