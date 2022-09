Un Apéro TrashTalk pour réagir à chaud à l’actu c’est bien, une Addition de deux heures pour lancer (ou conclure) un week-end de huitièmes de finale… c’est pas mal non plus. Sixième émission de la dernière née chez TrashTalk avec, évidemment, Monsieur Simon aux baguettes ou plutôt, Monsieur Simon au plateau. Un café ? Oui, mais l’addition s’il vous plait.

De quoi qu’on parle aujourd’hui ? Timing travaillé pendant des heures lors de réunions rédactionnelles, vos deux acolytes vont donc entamer cette émission en papotant un peu de l’EuroBasket 2022, actuellement en train de livrer ses premiers gros secrets. Puis une transition toute trouvée avec un petit sujet tout chaud tout beau : les Européens de NBA. Pas sûr que Mario Hezonja ou Guerschon Yabusele ne soient évoqués mais après une recherche intensive on peut vous jurer que quelques joueurs issus du Vieux Continent savent plutôt bien manier le ballon et s’essuient désormais régulièrement le dessous des chaussures sur tous les classements statistiques de la Grande Ligue. La grosse barre de rire du jour ? Le conseil de classe spécial NBA, on ne vous en dit pas plus mais disons que vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, parce que ce qui sort de la tête de Simon n’existe que dans la tête de Simon. 118 minutes et 25 secondes d’un plateau tellement bien servi qu’on a déjà hâte de voir le prochain. On se fait ça avant de filer voir les Bleus à Berlin ?