Peu de repos pour les vrais, et à vrai dire cet Euro est un vrai combat pour les organismes. Aujourd’hui ? Fin des huitièmes de finale, quatre nouveaux matchs, un bracket qui va donc se dévoiler toujours un peu plus et, ce soir, les Bleus connaitront leur adversaire en quarts de finale.

Les résultats d’hier

France – Turquie : 87-86

– Turquie : 87-86 Slovéni e – Belgique : 88-72

e – Belgique : 88-72 Allemagne – Montenegro : 85-79

– Montenegro : 85-79 Espagne – Lituanie : 102-94

Le programme du jour

12h : Ukraine – Pologne

Ukraine – Pologne 14h45 : Finlande – Croatie

Finlande – Croatie 18h : Serbie – Italie

Serbie – Italie 20h45 : Grèce – République Tchèque

Potentiellement moins d’émotions qu’hier, mais sait-on jamais. Un apéro tranquille avec l’Ukraine et la Pologne, deux équipes étonnantes qui se bastonneront pour aller retrouver Luka Doncic et la Slovénie en quarts, puis dans la foulée les Croates devront veiller à ne pas tomber dans le piège dressé par Lauri Markkanen et ses potos bonhommes de neige avant d’aller, pourquoi pas, se frotter à la Roja en quarts. A 18h on rentre dans le dur avec le choc de cette journée entre des Serbes très très (trop ?) sûrs de leurs forces, face à des Italiens qui n’ont rien à perdre et qui semblent être – attention ! – armés pour tenter déjouer les pronostics. Le vainqueur de ce match affrontera la France donc on va évidemment regarder ce match mais on le regardera tel des scouts du dimanche, et en fin de programme on aura surtout un œil sur la forme physique de Giannis Antetokounmpo face aux Tchèques d’un Satoransky qui revient en forme, avec comme carotte une qualif pour aller jouer l’hôte allemand au tour suivant. Bref, aucune raison de décrocher du PC avant ce soir minuit et si sieste il y a, on vous conseille le créneau 10h 12h. Déso si c’est trop tard à l’heure de la lecture de ces lignes. Les deux derniers matchs de la journée seront disponibles pour les abonnés de Canal, et pour les deux premiers il faudra garder l’œil et rafraichir MySpace, bienvenue en 2007.

