On rentre dans le vif du sujet aujourd’hui, après une journée de repos qui a fait du bien aux organismes, on parle aussi pour nous. Deux matchs au programme de cette première journée de quarts de finale, et si la France ne jouera que demain le menu du jour est parfait pour se chauffer. Envoyez le programme !

Le programme du jour

17h15 : Espagne – Finlande (en direct sur Canal Plus Sport)

Espagne – Finlande (en direct sur Canal Plus Sport) 20h30 : Allemagne – Grèce (en direct sur Canal Plus Sport)

Des Espagnols en quarts de finale d’une compétition internationale ? Oh mais quelle surprise. On a compté, à la main, cela fait donc… DIX-NEUF fois de suite que la Roja atteint les quarts de finale du tournoi dans lequel elle participe, et il faut donc remonter aux Jeux de Sydney en 2000 pour trouver la trace d’une Espagne qui quitte prématurément une compétition. Rudy Fernandez et ses coéquipiers qui affronteront aujourd’hui à 17h15 la… Finlande, pas tout à fait le même délire en terme de palmarès puisque la nation scandinave n’avait pas réalisé un tel Euro depuis 55 ans et une sixième place lors d’un championnat d’Europe organisé chez eux dans la neige, entre Helsinki et Tampere. On est donc sur un trou béant entre deux nations aux antipodes niveau histoire, mais attention tout de même à cette incroyable équipe finlandaise et, évidemment, à son leader Lauri Markkanen, dans un mood absolument monstrueux depuis le début de l’Euro. 27,8 points de moyenne depuis le début de l’Euro, seuls Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic font mieux, 43 pions envoyés sur la Croatie en huitièmes, pardon, et donc un Lauri avec une idée derrière la tête au moment d’aller toper des Espagnols sûrs de leurs forces et donc toujours au rendez-vous malgré des forces vives… semblant justement moins vives que d’habitude. Les frères Gasol ont été remplacés par les frères Hernangomez, sur le papier ça fait un peu marrer, mais qui a vu évoluer la Roja sur cet Euro aura vite compris que peu importe les noms le jeu reste le même, terriblement académique et surtout terriblement efficace. Les Finnois peuvent-ils le faire ? Début de réponse à 17h15 à Berlin !

Un peu plus tard dans la soirée nous sera offert – logiquement – le main event de ce mardi, avec une rencontre entre un homme et un pays, entre un cyborg et une armée, entre une équipe de basket et une salle comble. On parle de Giannis Antetokounmpo pour la Grèce, espèce de demi-dieu du basket pas loin d’avoir tout gagné dans sa vie de sportif (sauf… avec la Grèce) face à une équipe d’Allemagne rafraichissante et qui réalise pour l’instant un superbe Euro. Dennis Schroder, Franz Wagner et Daniel Theis tenteront donc une fois de plus d’enflammer Berlin après être passés tout près de la correctionnelle en huitièmes face au Montenegro, alors que les Grecs auront pour mission de commencer leur match avant le dernier quart-temps, tout le contraire de leur huitième face aux Tchèques lors duquel le réveil aura été très long. Des Grecs qui font toujours figure de favori de cet Euro avec la Slovénie mais qui devront se méfier car une sortie de route est vite arrivée, surtout face à une équipe qui sera poussée par une salle hurlante et prête à vivre une soirée de légende.

Le bracket

Le programme de demain

17h15 : France – Italie

France – Italie 20h30 : Slovénie – Pologne

Deux matchs au programme, et les vainqueurs de chacun de ces deux quarts qui s’affronteront vendredi en demi pour une place en finale. Espagne – Grèce en demi-finale ? Espagne – Allemagne ? Grèce… Finlande ? Faites vos jeux, là on rentre dans le dur !