L’AmeriCup 2022 s’est terminée hier et c’est l’Argentine qui a remporté le tournoi dans une victoire face à l’hôte brésilien. Les États-Uniens ont quant à eux fini avec la médaille de bronze. L’occasion pour nous de faire un zoom sur une compétition qui s’est déroulée à Recife, dans l’ombre de l’EuroBasket.

Pour ceux qui ne le savaient pas, une compétition internationale de basketball a eu lieu entre le 2 et le 11 septembre. Malheureusement, en plus d’être bien moins relevée que celle qui se déroule actuellement à Berlin, la 19ème édition de l’AmeriCup, anciennement appelée le Championnat des Amériques, arrive cette année dans un mauvais timing, puisque tous les yeux sont rivés sur le Vieux Continent et Mr Doncic.

Quésaco, l’AmeriCup ?

C’est la compétition internationale qui fait s’affronter les pays du continent Américain, du Canada à l’Argentine. Comme l’EuroBasket, elle se déroule tous les 4 ans depuis 2017. Au total, 16 nations sont prétendantes, et 12 d’entre elles y participent. Elles sont divisées en 3 groupes (si je me rappelle bien mes cours de maths ça fait 4 équipes par groupe). Les 8 équipes qualifiées en quart de finale sont les 2 meilleures de chaque groupe et les 2 meilleurs 3èmes. Autrement dit, les deux meilleures équipes entre les 3 équipes classées 3èmes de leur groupe. La suite, vous connaissez, quart de finale et tout le tralala, rien de spécial à ce niveau là. La compétition existe depuis 1980, et ce sont les états-uniens qui sont les plus titrés, avec 11 médailles d’or. Le dernier champion ? Encore eux, coachés par Jeff Van Gundy en 2017.

Cette année, le tournoi a eu lieu à Recife, au Brésil avec un peu plus d’un an de retard. La faute à un(e) certain(e) covid-19. Même raison pour laquelle elle a eu lieu en même temps que l’EuroBasket. Les favoris cette année étaient l’Argentine, qui a réussi à rassembler une belle petite équipe autour de l’ancien Nugget Facundo Campazzo et Gabriel Deck, l’ailier du Real Madrid, les Etats-Unis, tenants du titre qui ont eux rassemblé une belle brochette de G-leaguers, mais aussi le Brésil, qui, porté par son public, avait un réel coup à jouer. Malheureusement, de nombreuses absences étaient à déplorer. Surtout du côté des Etats-Unis, qui ont affiché une équipe non pas B, non pas C, mais X voir Y.

Voici la liste des joueurs récemment liés à la Grande Ligue présents à l’AmeriCup (attention, les noms ne font pas forcément rêver) :

Didi Louzada (Brésil) : ancien joueur des Portland Trail Blazers

Luca Vildoza (Argentine) : Milwaukee Bucks

Leandro Bolmaro (Argentine) : Utah Jazz

Facundo Campazzo (Argentine) : ancien joueur des Denver Nuggets

Dalano Banton (Canada) : Toronto Raptors

10 des joueurs du roster des Etats-Unis évoluent en G-League. Certains vous sont d’ailleurs sûrement familiers : Jodie Meeks, Patrick McCaw ou encore Frank Mason III étaient présents pour représenter le maillot Stars and Stripes. On pouvait aussi retrouver des joueurs plus anciennement passés par la NBA, comme Cristiano Felicio (Brésil) avec les Chicago Bulls ou Norris Cole (USA) avec le Miami Heat de l’époque.

Le déroulé du tournoi

L’Argentine a donc remporté cette 19ème édition de l’AmeriCup, pour la 3ème fois de son histoire, 11 ans après son dernier sacre. Après avoir éliminé les Venezuela en quarts, le choc du tournoi avait lieu puisque les États Unis ont croisé leur route en demi-finale après avoir éliminé Porto Rico sur un shoot à la dernière seconde du patron Norris Cole. Et ce sont les Argentins qui vont se venger de la dernière édition (défaite en finale face aux USA en 2017) grâce notamment à un énorme Gabriel Deck (30 points à 70% !) bien épaulé par Nicolás Laprovittola (18 points, 6 rebonds). Côté USA, Cole a encore fait ce qu’il a pu (18 points) mais était bien trop esseulé : un seul autre joueur a atteint la barre des 10 points (Zylan Cheatham). Les américains sont éliminés et disputeront le match de la 3ème place. Match qu’ils gagneront face à leurs voisins canadiens après leur avoir infligé un 27-10 dans le dernier quart. Gary Clark finira homme du match avec ses 18 points. Les argentins ont eux affrontés les hôtes du tournoi, le Brésil, pour la médaille d’or. Dans une rencontre de muerte de bout en bout, ce sont les hommes de Pablo Prigioni qui sont allés au bout, après un game winner de Gabriel Deck, à 16 secondes de la fin. Lucas Dias aura eu un dernier shoot pour passer devant, mais le ballon rentre et ressort. Terrible gamelle et terrible crève coeur pour les joueurs et la salle remplie à craquer de brésiliens, qui devront se contenter d’une belle médaille en argent.

Après une excellente campagne, Gabriel Deck, meilleur marqueur du tournoi, est élu MVP de l’AmeriCup 2022, pour avoir tourné à 21 points à 65% au tir et 6 rebonds. À ses cotés dans le cinq majeur de la compétition, on peut retrouver son compatriote Facundo, meilleur passeur du tournoi (8,3 passes mais aussi 12,3 points de moyenne), le brésilien Yago Santos (12 points, 3,4 rebonds et 3 passes par match), l’américain Norris Cole (13,7 points, 4 passes) et le très prometteur Dalano Banton des Toronto Raptors (15,7 points, 5,2 rebonds, 4,2 passes).

🇦🇷Deck, 🇦🇷Campazzo, 🇧🇷Yago, 🇺🇸Cole y 🇨🇦Banton integran el Quinteto Ideal de la #AmeriCup 2022 en Recife 👏https://t.co/mD7AFTpmUc pic.twitter.com/NSabHIFU5h — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) September 12, 2022

Voilà comment s’achève une compétition bien disputée dans laquelle les Américains ne dominent pas comme on a l’habitude de les voir faire. Malheureusement – ou heureusement pour l’intérêt du tournoi – cette compétition ne suscite pas un énorme engouement pour les joueurs majeurs de NBA qui favorisent désormais leur préparation pour la saison à venir – ou leurs vacances – plutôt que l’AmeriCup. La période et l’enjeu ne sont désormais plus assez intéressants pour les stars déjà installées dans la Grande Ligue. La place est désormais aux joueurs de G-League qui ont toujours rêvé de représenter les States au niveau international, mais qui ne peuvent pas le faire lors des grandes compétitions comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde tant le talent des superstars est immense. C’est le cas notamment de Jodie Meeks qui part à la retraite avec une médaille de bronze au cou. En revanche, ça n’a pas toujours été comme ça. On se souvient qu’en 2007, LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo Anthony ou encore Deron Williams avaient participé au tournoi. Bien sûr qu’ils avaient gagné l’or, quelle question.

🇦🇷🙌🏅 Horacio Muratore (Presidente Honorario de FIBA), hace entrega del trofeo al MVP de la #Americup 2022, Gabriel Deck. 👏 ¡Felicitaciones, @gabriel_deck!@cabboficial pic.twitter.com/Ut1kzHrzFm — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) September 12, 2022

Malgré le manque d’engouement – et de stars – que recense cette compétition, l’AmeriCup reste un tournoi aux nations et joueurs intéressants. On est persuadés que s’il n’y avait pas eu l’EuroBasket en même temps, des milliers de gens auraient jeté leurs yeux sur les matchs qui se déroulaient au Brésil. Et puis, quand des gars se battent pour ramener une coupe à la maison, ça en vaut toujours la chandelle. Félicitations à l’Argentine, championne des Amériques jusqu’en 2025 !