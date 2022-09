Les huitièmes de finale de l’EuroBasket ont apporté leur lot de surprises ce week-end, mais Allemands et Grecs ont eux fait le boulot pour valider leur ticket vers les quarts. Résultat, on se retrouve avec un duel bien lourd entre la bande à Giannis Antetokounmpo et une Mannschaft soutenue à fond par son public de Berlin. Pas besoin de vous préciser qu’il faudra être là ce soir à 20h30, en direct sur Canal Plus Sport.

La plus belle affiche des huitièmes ? Peut-être, en tout cas niveau storyline difficile de faire mieux. D’un côté, on a probablement le joueur le plus dominant de la planète basket qui veut porter la Grèce sur le toit de l’Europe pour la première fois depuis 2005. De l’autre, on a une équipe d’Allemagne séduisante depuis le début de la compétition et qui veut continuer à faire vibrer son public, public qui sera sans aucun doute chaud bouillant ce soir à la Mercedes-Benz Arena. En jeu, une place dans le dernier carré et un affrontement soit face à l’Espagne, soit contre la Finlande si Lauri Markkanen continue de se prendre pour Kevin Durant. Autant dire que ça va batailler fort de la première à la 40e minute, du premier au 12e homme.

On l’a encore vu ce week-end, rien n’est facile dans cet Euro. La France a eu besoin d’un miracle pour ne pas rentrer à la maison, la Serbie de Nikola Jokic est déjà revenue au pays, et nos futurs adversaires du soir ont un peu transpiré pour accéder aux quarts. Face à la République Tchèque, les Grecs ont dû attendre les dix dernières minutes pour faire la différence derrière un Giannis en mode rouleau compresseur après trois quart-temps très loin de ses standards. Les Allemands, eux, ont préféré le scénario inverse, surclassant comme prévu le Monténégro en première mi-temps avant de se faire peur face à un Kendrick Perry en mode Stephen Curry. Là, ce soir, les trous d’air seront interdits car en face ça ne fera pas de cadeau.

Mauvaise nouvelle pour les Allemands, ils devront probablement se débrouiller sans leur pépite Franz Wagner, touché à la cheville face au Monténégro. Rien d’officiel pour l’instant et on part sur une game-time decision, mais ça ne sent pas très bon pour lui. Et vu les dingueries qu’il a pu réaliser depuis le début de l’Euro, ça ne sent pas très bon non plus pour l’Allemagne. Sa probable absence va forcément mettre encore plus de pression sur Dennis Schroder, qui va devoir se transformer en Dennis la Menace pour que les Allemands aient une vraie chance de passer. Ça tombe bien, parce que de l’autre côté du Rhin on croit beaucoup plus en lui que de l’autre côté de l’Atlantique.

« Il est notre principal leader. Il est au centre de notre jeu, autant en attaque qu’en défense. Dennis a gagné en expérience au fil des années, ça se voit dans son jeu sur ce tournoi. […] Il est l’un des meilleurs meneurs d’Europe, à travers le monde. Il nous guide vers la victoire. C’est fun de jouer avec lui. Le basket allemand peut être content de l’avoir. » – Maodo Lô, via FIBA

Cela fait des années que l’Allemagne n’a pas joué un match d’une telle envergure. Depuis 2005 et la médaille d’argent remporté à l’Euro derrière l’immense Dirk Nowitzki (défaite en finale contre la… Grèce), l’Allemagne n’est pas montée sur un seul podium. Alors une victoire ce soir face aux Grecs – parmi les grands favoris du tournoi – pourrait tout simplement représenter un tournant pour le basket allemand. Mais Schroder et ses potes ont-ils vraiment les épaules pour arrêter un Giannis en mission ?

Les rosters

Allemagne : Niels Giffey, Justus Hollatz, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Christian Sengfelder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Nick Weiler-Babb, Jonas Wohlfarth-Bottermann

Grèce : Dimitris Agravanis, Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Nick Calathes, Tyler Dorsey, Giannoulis Larentzakis, Michalis Lountzis, Georgios Papagiannis, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Kostas Sloukas

Le parcours des deux équipes

Allemagne – France : 76-63

– France : 76-63 Allemagne – Bosnie : 92-82

– Bosnie : 92-82 Allemagne – Lituanie : 109-107

– Lituanie : 109-107 Allemagne – Slovénie : 80-88

: 80-88 Allemagne – Hongrie : 106-71

– Hongrie : 106-71 Allemagne – Monténégro : 85-79

Grèce – Croatie : 89-85

– Croatie : 89-85 Grèce – Italie : 85-81

– Italie : 85-81 Grèce – Grande-Bretagne : 93-77

– Grande-Bretagne : 93-77 Grèce – Ukraine : 99-79

– Ukraine : 99-79 Grèce – Estonie : 90-69

– Estonie : 90-69 Grèce – République Tchèque : 94-88

Allemagne – Grèce, quart de finale de l’EuroBasket 2022, à 20h30 dans une salle de Berlin bouillante. On ne sait pas ce que vous faites ce soir, mais on ne peut pas vous proposer mieux.