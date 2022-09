Prévue à Berlin ce dimanche soir (20h45), la rencontre Grèce – République Tchèque fermera le bal des huitièmes de finale. Un dernier match en guise de dessert et qui devrait nous permettre d’assister à un nouveau festival de mister Giannis Antetokounmpo, dont la cheville ne serait plus un problème.

Forcément, on a eu quelques sueurs froides quand le Greek Freak a quitté le dernier match de poule face à l’Estonie à cause d’un bobo à la cheville. Cela ne l’a pas empêché de sortir avec 25 pions en compteur parce que Giannis est le genre de mec à marquer plus d’un point à la minute, et ça n’a pas empêché non plus la Grèce de finir tranquillement en tête de son groupe. Néanmoins ça pouvait changer deux-trois trucs pour le huitième de finale contre la République Tchèque ce dimanche. Non pas que Tomas Satoransky et ses copains représentent des foudres de guerre mais ce n’est jamais anodin quand le leader d’une équipe et accessoirement l’un des trois meilleurs joueurs de la planète basket est diminué dans un match couperet. Heureusement pour le spectacle et malheureusement pour les Tchèques, les dernières nouvelles ont de quoi rassurer, le coach de la Grèce Dimitris Itoudis annonçant que le Freak et sa cheville sont opérationnels pour le match de ce soir. Du coup, gros blowout en vue ? Après leur victoire initiale contre la Croatie dans un pur match de panier-ballon, Giannis et ses copains ont écarté l’Italie avant de se balader contre la Grande-Bretagne, l’Ukraine et l’Estonie. Les Tchèques eux ont réussi à arracher leur qualif lors du dernier match face à Israël grâce à un gros Sato, et poussés par leur public de Prague. Donc oui ça ressemble pas mal à un combat déséquilibré. Mais s’il y a bien une chose qu’on a appris sur les premiers matchs des huitièmes, c’est que rien n’est jamais écrit à l’avance. Alors méfiance.

Les rosters

Grèce : Dimitris Agravanis, Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Nick Calathes, Tyler Dorsey, Giannoulis Larentzakis, Michalis Lountzis, Georgios Papagiannis, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Kostas Sloukas

République Tchèque : Patrik Auda, Ondrej Balvin, Jaromir Bohacik, Vojtech Hruban, David Jelinek, Vit Krejci, Martin Kriz, Tomas Kyzlink, Martin Peterka, Tomas Satoransky, Ondrej Sehnal, Jan Vesely

Le parcours des deux équipes

Grèce – Croatie : 89-85

Grèce – Italie : 85-81

Grèce – Grande-Bretagne : 93-77

Grèce – Ukraine : 99-79

Grèce – Estonie : 90-69

République Tchèque – Pologne : 84-99

République Tchèque – Serbie : 68-81

République Tchèque – Hollande : 88-80

République Tchèque – Finlande : 88-98

République Tchèque – Israël : 88-77

Un peu divisé entre un énorme blow-out et des Tchèques qui ont tout de même quelques arguments à faire valoir au vu de leur récent background international. Une chose est sûre on en connait un qui va grailler tchèque ce soir, et c’est l’une des nombreuses raisons d’être là à 20h45.