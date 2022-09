L’EuroBasket ne faiblit pas ce week-end. On est reparti pour quatre nouvelles affiches ce dimanche et parmi elles un alléchant Serbie – Italie (à suivre à partir de 18h sur Canal). La Squadra Azzurra peut-elle calmer Nikola Jokic ?

Deux belles nations du basket, du talent sur le parquet, un choc qui sent bon le classique made in Vieux Continent, ce Serbie-Italie a tout pour plaire sur le papier. Évidemment, tous les regards seront posés sur les épaules larges de Nikola Jokic, double MVP en titre et monstrueux depuis le début du tournoi. Portée par sa star NBA (19,6 points, 9,4 rebonds, 4,4 passes de moyenne en… 24 minutes) mais aussi Vasilije Micic, dernier MVP du Final Four de l’EuroLigue, la Serbie a roulé sur la phase de poules. 5 matchs, 5 victoires, 3 blowouts, les Serbes n’ont pas eu à forcer leur talent pour accéder aux huitièmes de finale. Niveau confiance, nos copains des Balkans ont donc fait le plein mais ils n’ont pas encore pu tester leur solidité face à un adversaire un tant soit peu costaud. C’est l’heure de voir ce dont ils sont capables face à une équipe qui, à l’inverse de la Hollande, est capable de rendre les coups. À noter que ce match pourrait aussi prendre des airs de revanche puisque les Italiens avaient privé la Serbie des derniers JO olympiques en allant remporter le TQO à… Belgrade. La seule petite différence, c’est qu’un certain Nikola Jokic n’était pas sur le terrain à l’époque.

Toujours outsider, jamais favorite, l’Italie reste une équipe difficile à analyser. On les a vu battre la Croatie, chuter d’un rien contre Giannis Antetokounmpo et la Grèce mais aussi perdre à domicile contre… l’Ukraine. Tel est un peu le paradoxe de cette équipe qui est capable du meilleure comme du pire. On le sait, l’Italie sait se sublimer dans les grands rendez-vous et le fait d’être jugée perdante par la plupart des experts va sans doute lui donner un boost de motivation au moment d’affronter Niko et ses copains. Sans Danilo Gallinari, gravement blessé pendant la préparation, la Squadra Azzurra s’est très largement reposée sur Simone Fontecchio, meilleure scoreur de son équipe avec 19 points de moyenne et un tir lointain qui peut faire de la casse (42%). Si les Serbes parviennent à le calmer, pas sûr que les transalpins auront les munitions en réserve pour combler le manque offensif, d’autant qu’ils ne peuvent plus compter sur leur public pour les pousser.

LES ROSTERS

Serbie : Dejan Davidovac, Marko Guduric, Marko Jagodic-Kuridza, Ognjen Jaramaz, Nikola Jokic, Nikola Kalinic, Vladimir Lucic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Nemanja Nedovic, Dusan Ristic

Italie : Tommaso Baldasso, Paul Biligha, Luigi Datome, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Nico Mannion, Nicolo Melli, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Stefano Tonut

LE PARCOURS DES DEUX ÉQUIPES

Serbie – Pays-Bas : 100-76

République Tchèque – Serbie : 68-81

Serbie – Finlande : 100-70

Israël – Serbie : 78-89

Serbie – Pologne : 96-69

Italie – Estonie : 83-62

Italie – Grèce : 81-85

Italie – Ukraine : 73-84

Italie – Croatie : 81-76

Italie – Grande-Bretagne : 90-56

Invaincue en phase de poules, la Serbie fait face à son premier gros test avec l’Italie. Confirmation de l’excellente forme du moment ou fin de parcours anticipée pour Nikola Jokic et ses copains ? La réponse en début de soirée.