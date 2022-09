Membre éminent du trio le plus scruté de l’Euro, en compagnie de Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic était évidemment attendu au tournant cet après-midi contre l’Italie. Sur le papier, le Joker n’a pas déçu et s’en sort avec une performance plus qu’honorable (32/13/4). Sur le terrain, par contre c’est une autre histoire, puisque le pivot n’a finalement pas été capable d’aider son équipe à stopper la déferlante italienne. Eh oui, au terme d’un match animé et d’un dernier quart-temps à sens unique, c’est bel et bien l’Italie qui repart avec la victoire (94-86), tandis que la Serbie prend la porte dans cet Euro.

Pourtant parmi les équipes prétendantes voire favorites à la victoire finale, la Serbie vient d’être giflée par l’Italie en huitièmes de finale. Cette défaite signe la fin prématurée d’un Euro décevant pour la bande à Nikola Jokic. Un véritable coup dur pour les Serbes tant l’effectif semblait avoir toutes les armes à sa disposition pour briller dans le tournoi. Eh oui, comme quoi compter le meilleur pivot du monde dans ses rangs, ça ne suffit pas toujours. Tiens, le grand Jokic justement, parlons-en. Globalement très bon depuis le début de cet Euro, le Joker semblait toutefois moins dominant que d’autres NBAers plutôt sérieux, Giannis et Luka en tête d’affiche. Alors moins dominant dans les stats certes, mais tout aussi victorieux puisque la Serbie est sortie invaincue des phases de poule. D’ailleurs, le double MVP a quand même prouvé qu’il pouvait accélérer par séquences, un peu à l’image de sa performance XXL contre Israël. Oui mais voilà, malgré toutes ces belles paroles, le fait est que le pivot a une nouvelle fois échoué au moment de porter son équipe dans un match crucial. Tout avait pourtant bien démarré, et le Joker partait sur les bases d’un game record en compilant déjà 19 pions et 7 rebonds à la mi-temps. Ajoutez à cela que la Serbie disposait d’un petit matelas d’avance (51-45) et tout semblait s’aligner pour un second acte à l’image du premier.

The craziest trick shot you will see all week 🤯#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/pbBvMyaEAq — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 11, 2022

Si la Serbie a longtemps semblée intouchable, l’Italie va pourtant se réveiller dans le second acte pour littéralement rouler sur la sélection serbe. Du côté de Nikola Jokic, c’est un peu silence radio, le pivot brille bien moins fort qu’en première mi-temps. Attention hein, le mec reste malgré tout un monstre de technique et rentre quelque shoots dont lui seul à le secret, mais ne parvient toutefois pas à aider son équipe à recoller au score. Pire encore, Niko est ciblé en défense quand l’occasion se présente, même si la majorité des points italiens proviennent de derrière l’arc. Bref, une perte de balle évitable plus tard et la Serbie, étouffée par l’étreinte italienne, suffoque au point de lâcher le match. Alors oui, Jokic a fait ses stats (32 points, 13 rebonds, 4 passes à 57% au tir), oui Jokic était sans doute trop seul, mais non, Jokic n’est pas encore capable de tirer une équipe vers les sommets, du moins pas avec ce qu’il a montré ce soir. Ces critiques, c’est d’ailleurs assez régulièrement que le Joker y fait face. Comment expliquer qu’un tel joueur ne puisse pas être capable de prendre le match à son compte quand la situation devient critique. Manque de leadership, style de jeu qui ne s’y prête pas ou encore déficit d’expérience dans ce genre de rendez-vous, c’est sans doute un bon mélange de tout cela. Toujours est-il que la Serbie peut désormais faire ses valises et retourner se pieuter, la suite de l’Euro, ce sera sans elle.

D’ailleurs, en parlant de la suite, la prochaine étape pour l’Italie ce sera donc les quarts de finale, qui plus est face à nos Bleus. Tout double MVP qu’il est et malgré sa ligne de stats impressionnante, Nikola Jokic a une nouvelle fois échoué au moment de porter son équipe dans un moment critique et regardera ce match à la téloche, ou pas. Voilà qui ne devrait pas arranger la relation du Joker avec le public serbe, lui qui est déjà loin d’être prophète en son pays.