Accélère, accélère ! La ligne droite est juste au bout ! Poke Julien Fébreau, mais cette phrase ne concerne ni Pierre Gasly ni aucune bagnole mais bien l’EuroBasket 2022, puisque seules huit nations restent ce soir en lice pour aller décrocher la timbale. Envoyez le bracket, et faites vos jeux !

La Grèce, l’Allemagne, la Finlande, l’Espagne, la Slovénie, la France, l’Italie et la Pologne. Le futur vainqueur de cet EuroBasket 2022 est donc dans cette liste, selon nous ce ne sera ni la Finlande ni la Pologne car on est plutôt du genre bookmakers ici, et quoiqu’il en soit l’étau de l’Euro s’est salement resserré ce week-end. Exit la Belgique, le Montenegro, l’Ukraine ou la République Tchèque, c’était assez prévisible, exit aussi la Lituanie ou la Turquie au terme de deux matchs complètement fous, exit la décevante – encore – Croatie, et donc exit les Serbes et Nikola Jokic, punis de leur dilettantisme par des Italiens complètement zinzins au dernier quart-temps.

Un tableau qui se décante donc, avec la partie Ouest qui verront s’affronter l’Allemagne et la Grèce puis l’Espagne et la Finlande pour une place en demi, alors que dans l’autre partie du bracket les Français se retrouvent dans la même position qu’il y a un an à Tokyo avec un quart de finale à jouer contre l’Italie et une demi potentielle contre la Slovénie, qui jouera pour sa part la Pologne mardi. Le public berlinois qui hurlera sa rage pour tenter de freiner le robot Giannis, la Roja qui devra se méfier du bonhomme de neige bouclé qui porte la Finlande depuis dix jours, les Français dont on ne doit surtout pas dire « qu’ils ont le cul bordé de nouilles » en évitant la Serbie et les Slovènes qui auront une nouvelle fois un match très à leur portée, voilà donc le programme de ces quarts de finale.

Mardi puis mercredi, après avoir profité d’un petit lundi off, on ne va pas s’en plaindre car le rythme est fou. Et puis il faudra bien 48h pour se chauffer la voix pour la Marseillaise de mercredi à 17h07, car les Bleus auront besoin de tout notre soutien pour stopper la furia de la botte…