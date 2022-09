La première journée des quarts de finale hier fut complètement folle, on vous récapitule ça juste ici, et le second acte promet au moins le même genre de contenu, avec une caution tricolore en plus histoire de pimenter le tout. On vous met l’eau à la bouche ? Allez, c’est parti !

Le programme du jour

17h15 : Italie – France (en direct sur Canal Plus Sport)

Italie – France (en direct sur Canal Plus Sport) 20h30 : Slovénie – Pologne (en direct sur Canal Plus Sport)

14 septembre 2022, le genre date que l’on espère rester longtemps dans nos mémoires, et pour cela il faudra gagner cet après-midi face à d’étonnants Italiens. France – Italie à 17h15, c’est le premier match que le menu de cet Euro nous offre aujourd’hui, et il va sans dire que la France du basket sera devant son écran à l’heure du goûter et qu’elle le sera toujours à l’heure de l’apéro. Le remake de l’année passée à Tokyo, Nicolas Batum avait été phénoménal et Rudy Gobert avait claqué un 360 au buzzer (!) qui a toujours du mal à passer de l’autre côté des Alpes, et cette fois-ci les rosters ne sont plus les mêmes et le mood a peut-être changé de part et d’autres. En effet, l’Équipe de France débarque en quarts après avoir vécu le scénario le plus rocambolesque de son histoire récente alors que l’Italie est en plein rêve après avoir mis au pas la Serbie avant-hier, et le rapport de force est en tout cas proche d’un 50/50 pour ce duel entre deux équipes et deux pays qui se connaissent trop bien, malgré un énorme avantage pour les Bleus dans leurs récentes rencontres avec les joueurs de la Botte (deux victoires cet été, une l’an passé et globalement deux décennies de succès). Un match que toute la France attend, un match qui sera commenté en direct sur la chaine TrashTalk de Youtube, et un match qui sera donc suivi du dernier quart de finale entre la Slovénie et la Pologne, une rencontre que tous les humains voient tomber dans les mains des Slovènes, tous les humains sauf les Polonais bien sûr. Luka Doncic a une cheville potentiellement endolorie, Zoran Dragic a terminé son Euro, et en face le backcourt composé de Mateusz Ponitka et A.J. Slaughter a une idée derrière la tête pour ce choc face aux champions en titre. Deux matchs, les deux vainqueurs qui s’opposeront en demi-finale mercredi et qu’i rejoindront d’ailleurs l’Espagne et l’Allemagne dans le dernier carré. Là, ça ne rigole mais alors plus du tout.

Deux matchs que l’on n’annonce pas aussi équilibrés l’un que l’autre, mais si vous suivez cet EuroBasket avec attention vous n’êtes pas sans savoir que la logique n’a pas été invitée en Allemagne. Rendez-vous 17h15… pour un nouveau moment d’histoire grâce à nos Bleus ?