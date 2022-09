Spoiler : si le rythme reste le même jusqu’à dimanche, certaines espérances de vie risquent de s’en voir rétrécies. Cet après-midi l’Espagne et l’Allemagne ont arraché les deux premiers tickets pour les demi-finales de l’EuroBasket 2022 au terme de deux superbes matchs, et on ose à peine imaginer ce que la journée de demain nous réserve. Allez, le proverbe habituel est de mise : « tentons d’allons nous coucher avant que le réveil ne sonne. »

Les résultats du jour

Espagne – Finlande : 100-90

Grèce – Allemagne : 96-107

Deux matchs au programme aujourd’hui, dont vous pouvez retrouver les résumés et les liens correspondant juste ci-dessus, et ce soir deux nations qui s’endorment avec le sentiment du devoir accompli, et avec la manière s’il vous plait. L’Espagne tout d’abord, la grande Espagne, diminuée en 2022 mais apparemment pas décidée à laisser sa place à de petits nouveaux. Lauri Markkanen avait pourtant tout tenté et termine son Euro comme il l’a vécu, dans les fastes et les paillettes, mais au final cette Roja a quelque chose de plus, ce supplément de roublardise et de talent qui fait que neuf fois sur dix elle s’en sort. Willy Hernangomez impérial dans la raquette, Rudy Fernandez toujours là pour nous faire apprécier un faciès que l’on vous laissera juger avec vos mots à vous, un Lorenzo Marron qui a tapé le record de passes de la sélection depuis plus de vingt ans, ok d’accord, bref une équipe qui continue de gagner contre vents, marées et nouvelles générations.

Vendredi ? La Roja affrontera donc… l’Allemagne, improbable et incroyable vainqueur d’un énorme match face à la Grèce. Les pétards du parking ont répondu à la force de Giannis Antetokounmpo, finalement exclu d’ailleurs, le trio de NBAers (Franz Wagner, Dennis Schroder et Daniel Theis) a été phénoménal et ce soir c’est Andreas Obst qui a joué au mec qui a trop de consonnes dans son nom à l’incendiaire en chef pour épauler les stars de son équipe. Un tsunami de buckets et de sourires quand les Grecs furent submergés notamment dans un troisième quart-temps à sens unique, et donc ce choc entre l’Allemagne et l’Espagne qui se profile vendredi pour une place en finale, en attendant les résultats des deux autres quarts de finale demain, entre la France et l’Italie puis la Slovénie et la Pologne.

Le bracket

Le programme de demain