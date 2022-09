Tiens, voilà probablement l’un des grands gagnants de cet Euro. Exceptionnel avec la Finlande, Lauri Markkanen a profité de la rencontre face à l’Espagne pour poser un point final sur un Euro déjà bien abouti. Troisième meilleur marqueur de la compétition (27,9 points par match), seulement derrière Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic, le tout frais intérieur du Jazz a rappelé au monde entier le joueur qu’il était caâble d’être. Ce soir encore, Markkanen a été énorme pour tenter de couler la Roja. Avec 28 points, 11 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, le numéro 23 Finlandais conclut sa compétition avec la manière.

Honnêtement, dire que Lauri Markkanen était attendu n’est quand même pas dénué de sens. Sur le papier, l’intérieur est indiscutablement le meilleur joueur de sa sélection. Par contre, dire que Lauri Markkanen était attendu à ce niveau, ça, il fallait le voir venir. Déjà excellent depuis le début de l’Euro, le Finlandais a encore frappée ce soir. Intenable face à l’Espagne, « Kultaiset kiharat » (boucles d’or en finnois si Reverso ne me la met pas à l’envers) a poursuivi sur la lancée de ses 43 pions en huitièmes contre la Croatie. Cette fois-ci, la ligne de stats est à peu près aussi fournie que la précédente : 28 points, 11 rebonds, 3 passes et 2 interceptions à 58% au tir dont 40% de loin. Inarrêtable dans ses drives, précis dans ses shoots, impérial au rebond et même intéressant par séquences dans un rôle de point forward, Lauri aura été a four et moulin. Artisan majeur du bon début de match finlandais, le garçon ne souffre d’aucun retard à l’allumage et compile déjà 13 points en fin de première mi-temps. Même chose en deuxième, où Lauri se bat comme un beau diable pour ne pas que son équipe sombre.

S’il est excellent, Lauri Markkanen est néanmoins de plus en plus en seul au fur et à mesure du match. Logiquement, la Finlande coule et fini par sombrer, incapable de repousser les assauts d’Espagnols survoltés après la pause. L’Espagne creuse l’écart, les Finlandais ne reviendront pas. Cette défaite (100-90) marque donc la fin de l’aventure pour Lauri et ses copains. Loin d’être ridicule, la Finlande aura même été très séduisante, à l’image de son premier acte face à l’Espagne. Individuellement, Markkanen a prouvé qu’il était capable de porter sa sélection à bras le corps, même dans les grands rendez-vous. Une bonne voire très bonne nouvelle pour un joueur souvent critiqué pour son irrégularité en NBA. Tout juste débarqué au Jazz dans le gros trade autour de Donovan Mitchell, l’intérieur peut désormais envisager la suite plus sereinement, surtout si le front office de Utah lui fait confiance.

Lauri Markkanen 🆚 Willy Hernangomez Battle of North and South was 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑 ⚔️#EuroBasket pic.twitter.com/RuAFEIbGaD — FIBA (@FIBA) September 13, 2022

Immense tout au long de l’Euro, Lauri Markkanen a encore été impressionnant ce soir. Malgré la défaite, l’intérieur conclut son Euro avec une nouvelle performance très sérieuse. À seulement 25 ans, le garçon peut encore progresser, de quoi donner sûrement redonner le sourire à la sélection finlandaise… et au Jazz ?

Source texte : FIBA