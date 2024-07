Depuis plusieurs semaines, les Warriors travaillent sur le dossier Lauri Markkanen. Mais pour lâcher son All-Star, Danny Ainge entend bien récupérer une montagne de picks de draft et Brandin Podziemski. Pour le moment, les négociations patinent.

Depuis le début du mois de juillet, les bruits de couloirs sont formels : les Warriors aimeraient bien récupérer Lauri Markkanen. Pour compenser la perte de Klay Thompson et l’absence de premier tour de draft cette année, le tout après une saison décevante achevée au Play-in tournament, Golden State remue ciel et terre pour s’attacher les services du Finlandais. Mais selon les informations rapportées par Shams Charania, le Utah Jazz n’envisage pas de brader son All-Star. Loin de là.

Le package proposé par les Warriors :

Moses Moody, plusieurs premiers tour, plusieurs seconds tours et plusieurs swaps

Il reste qu’en l’état, Danny Ainge ne l’entend pas de cette oreille. En contrepartie, le Jazz aurait insisté sur le nom de Brandin Podziemski, qui semble être une condition nécessaire à un échange. Utah pourrait lâcher Lauri Makkanen en cas d’une offre qui se rapprocherait de :

Moses Moody, Brandin Podziemski, plusieurs premiers tour, plusieurs seconds tours et plusieurs swaps

“The Jazz are more focused on Brandin Podziemski”@ShamsCharania breaks down a potential Warriors trade with the Jazz for Lauri Markkanen to @WorldWideWob, @Darthamin, and Ryan McDonough at #NBA2kSummerLeague pic.twitter.com/24qnyamEbN

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) July 16, 2024

Selon Shams Charania, les Warriors n’envisagent pas de lâcher leur jeune sophomore ET une montagne de futurs choix de draft pour récupérer Lauri Markkanen. Il reste que le Jazz, pas opposé à l’idée de prolonger le Finlandais, est en position de force. Dans sa dernière année de contrat en 2024-25, à 18 millions de dollars, Markkanen pourrait prolonger à Utah dès la fin de l’été. Faute d’offres qu’il ne peut pas refuser, Danny Ainge devrait tenter de poursuivre avec le MIP 2023.

Les Warriors sont face à un dilemme. Maximiser les dernières années de Stephen Curry… quitte à mettre en danger le futur à long-terme ? Ce qui est certain, c’est que l’effectif actuel ne laisse pas beaucoup d’espoir de faire un ultime grand parcours en Playoffs.

Source texte : The Athletic