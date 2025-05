La demi-finale entre le Thunder et les Nuggets débute cette nuit à 3h30. Pour ce Game 1, la question du rythme va clairement se poser entre une équipe d’OKC reposée et Denver qui sort tout juste d’un Game 7 face aux Clippers.

La preview complète de la série à retrouver ici

Preview spécial cardio aujourd’hui avec deux franchises qui débutent ce second tour des Playoffs avec un kilométrage bien différent dans les jambes. D’abord, on a le Thunder, facilement qualifié après un sweep éclair face aux Grizzlies et qui attend bien sagement son adversaire depuis 10 jours maintenant. De l’autre côté, les Nuggets, qui n’ont validé leur billet pour les demi-finales que samedi soir, après une longue série face aux Clippers.

Si on s’en tient à ces éléments, OKC part avec un large avantage. Faites une course avec quelqu’un qui est déjà essoufflé et vous avez de bonnes chances de gagner, c’est logique. Néanmoins, l’équation est un poil plus délicate dans le cas présent.

Il est évident que le Thunder a de la chance d’avoir pu souffler tranquillement mais la question du rythme se pose. OKC n’a pas joué depuis dix jours, ce qui peut donc entrainer un peu de rouille chez les uns et les autres. L’exemple parfait pour illustrer ce propos, c’est Cleveland. Les Cavs n’avaient pas joué depuis six jours grâce à leur sweep contre le Heat et on a eu l’impression qu’ils ne savaient plus démarrer le moteur cette nuit face à Indiana, avec une défaite sur leur terrain pour le Game 1. Attention à Shai et à sa bande de vite retrouver l’intensité des Playoffs.

Denver, de son côté, est pleinement en rythme, ce qui peut être un avantage en début de série si OKC est trop endormi. Le problème pour les Nuggets c’est qu’ils ont lâché beaucoup d’énergie pour se débarrasser des Clippers et si les jambes suivront sans doute au début, on pourrait voir cette fatigue jouer son rôle dans le cas d’une série longue, lorsque la fraîcheur physique (et la jeunesse) d’une équipe comme le Thunder pourra faire la différence.

Rendez-vous à 3h30 pour le début des hostilités !