Pendant que les Nuggets se battaient avec les Clippers pendant sept matchs (enfin plutôt six mais bon bref), le Thunder attendait tranquillement son adversaire des demi-finales de conférence. C’est finalement Denver et Nikola Jokic qui se mettent en travers du chemin d’Oklahoma City. De quoi nous offrir un gros duel de MVP, mais tellement plus encore…

Confrontations en saison régulière :

24 octobre : Nuggets – Thunder (87-102)

(87-102) 6 novembre : Nuggets – Thunder (124-122)

– Thunder (124-122) 9 mars : Thunder – Nuggets (127-103)

– Nuggets (127-103) 10 mars : Thunder – Nuggets (127-140)

Adversaires de division, le Thunder et le Nuggets s’affrontent quatre fois par an et se connaissent donc très bien. Le bilan de leurs confrontations directes lors de la saison régulière 2024-25 ? Deux victoires partout, 1-1 dans chacune des deux salles.

On se rappelle que dès le premier match de la saison, Oklahoma City avait envoyé un gros message en étouffant Denver et Nikola Jokic sous l’impulsion d’un grand Chet Holmgren. Cela avait poussé le Joker à tirer tout de suite la sonnette d’alarme, déclarant “Nous ne sommes pas une bonne équipe au shoot”. Une douzaine de jours plus tard, les Nuggets sont devenus la première équipe à faire tomber OKC cette saison (après sept victoires), dans un thriller exceptionnel marquée par une perf’ XXL de l’ancienne star du Thunder Russell Westbrook (et un contre victorieux de Peyton Watson).

On se souvient évidemment aussi des deux autres affrontements du mois de mars pour le double duel entre les candidats MVP Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. SGA avait d’abord posé un gros statement (40 points), aidant le Thunder à foudroyer Denver dans un gros quatrième quart-temps. Le Joker avait répondu le jour d’après en sortant une performance monumentale (35 points, 18 rebonds, 8 passes) aux côtés d’un Jamal Murray très inspiré (34 points), dans l’un des meilleurs matchs offensifs de Denver cette saison.

OFFICIEL : THUNDER – NUGGETS !😱

Oklahoma City attendait son adversaire en demi-finales de Conférence depuis une semaine et c’est Denver qui tentera de créer la surprise ! 👀

Shai Gilgeous-Alexander vs Nikola Jokic 🍿🍿🍿



Bien évidemment, la première storyline de cette série entre Oklahoma City et Denver, c’est l’affrontement entre les deux candidats MVP Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Ce duel va alimenter les discussions, les débats, et probablement rendre Twitter toxique les soirs de match.

Mais d’autres aspects seront à surveiller, moins clinquants certes mais pas moins importants.

Le Thunder (beaucoup) trop profond pour les Nuggets ?

L’une des raisons qui explique pourquoi Oklahoma City a remporté 68 matchs cette année, et est grand favori dans cette série, c’est sa profondeur d’effectif couplée à une défense all-time.

Les Nuggets ont montré face aux Clippers au premier tour qu’ils savaient répondre à ce genre de challenge, mais là on monte encore d’un cran. Le Thunder est meilleur que n’importe qui quand il faut mettre une pression défensive étouffante, provoquer des pertes de balle et sanctionner en transition. OKC a cette capacité redoutable de blitzer ses adversaires et de faire la différence en quelques minutes. Cela pourrait faire très mal aux Nuggets, surtout lors des minutes sans Jokic.

On l’a d’ailleurs vu en saison régulière dans le troisième match face à Denver (41-20 dans le quatrième quart-temps, 14 contres au total !) :

Le fameux run d’OKC qui détruit l’adversaire des deux côtés du terrain !

On a vu ça tellement de fois cette saison.

Y’avait 103-96 à la moitié du 4e QT.

5 minutes plus tard, il y a 125-103.



Durant les deux premières confrontations de la saison, le Thunder ne possédait pas Isaiah Hartenstein, blessé. Sur les deux dernières, le coach Mark Daigneault a choisi d’aligner un lineup “double big” avec Hartenstein et Chet Holmgren, pour faire face au monstre Nikola Jokic. On imagine qu’il va reprendre cette stratégie, qui avait su limiter Jokic dans le premier match avant que ce dernier ne bouffe tout le monde dans le second. L’une des clés pour le Joker sera de mettre ses adversaires directs en foul trouble. Mais Hartenstein et Chet peuvent user Jokic, qui a montré quelques signes de fatigue contre les Clippers au premier tour.

Sur les extérieurs, le Thunder a une multitude de solutions défensives pour contenir Jamal Murray : Lu Dort, Alex Caruso et Cason Wallace en tête. On sait que Murray représente souvent le baromètre de Denver, lui qui a aidé à faire basculer la série face aux Clippers en plantant 43 points dans le Game 5. Quand il joue comme ça, les Nuggets sont tout de suite plus dangereux. Par contre, quand il est limité ou dans le dur face à des défenses physiques et athlétiques (genre OKC), la machine Denver peut s’enrayer en Playoffs.

Tout cela devrait forcer le supporting cast du duo à step-up contre Oklahoma City, si Denver veut vraiment avoir une chance. On pense d’abord à Aaron Gordon, excellent face aux Clippers et qui a un rôle essentiel à jouer face au Thunder. Son impact physique des deux côtés du terrain sera plus que nécessaire, tout comme sa capacité à sanctionner du dunker spot quand la défense a les yeux rivés sur le tandem Jokic – Murray. On se souvient qu’il s’était blessé au mollet contre OKC en régulière, et son absence s’était vite fait ressentir.

On gardera aussi un œil sur Michael Porter Jr., touché à l’épaule et qui connaît comme toujours des hauts et des bas en Playoffs. Parmi les autres questions : Christian Braun peut-il retrouver son adresse à 3-points ? Russell Westbrook peut-il sortir une nouvelle grosse série contre son ancienne équipe, juste après avoir sanctionné Los Angeles ? Quid de Peyton Watson ?

🗣️ “Good close-out win. Time to lock in for the next round… OKC, here we come.”

#NBAPhilippines #MileHighBasketball



Vous l’avez compris, selon nous, cette série entre le Thunder et les Nuggets se jouera avant tout dans la moitié de terrain d’Oklahoma City. Mais ce n’est pas pour autant qu’on ne surveillera pas les stratégies défensives de Denver pour tenter de déstabiliser l’attaque d’OKC.

En saison régulière (sous Michael Malone), les Nuggets avaient notamment sorti une défense de zone contre Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Cie, qui avait montré quelques résultats. Cela peut permettre de combler le manque de vrai stoppeur en un-contre-un (face à SGA et J-Dub), même si Christian Braun et Aaron Gordon sont des défenseurs solides.

Le Game 1 de la série est prévu ce lundi à Oklahoma City. Le Thunder arrivera reposé, peut-être rouillé, tandis que les Nuggets ont joué leur dernier match il y a à peine deux jours. La résilience montrée par Denver sur ces Playoffs voyagera-t-elle avec les hommes de David Adelman jusqu’à OKC ?

On aura des premiers éléments de réponse dès ce soir. Let’s go !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 , à Oklahoma City dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 mai à 3h30

, à Oklahoma City dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 mai à 3h30 Game 2 , à Oklahoma City dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 mai à 3h30

, à Oklahoma City dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 mai à 3h30 Game 3 , à Denver dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 mai à 4h00

, à Denver dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 mai à 4h00 Game 4 , à Denver le dimanche 11 mai à 21h30

, à Denver le dimanche 11 mai à 21h30 Game 5 , à Oklahoma City dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 mai, à déterminer *

, à Oklahoma City dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 mai, à déterminer * Game 6 , à Denver dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 mai, à déterminer *

, à Denver dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 mai, à déterminer * Game 7, à Oklahoma City le dimanche 18 mai, à déterminer *

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO