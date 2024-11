Taper les Raptors, ce n’est pas très compliqué. Tabasser le Jazz, une formalité. Par contre, faire tomber le Thunder, toujours invaincu depuis le début de saison, relève de l’exploit. Un exploit que les Nuggets sont parvenus à réaliser cette nuit, en s’offrant le scalp d’OKC (124-122) dans un thriller à suspense.

Si le début de saison des Nuggets n’était pas super bien embarqué, force est de constater que les Croquettes ont corrigé le tir. Après s’être offert deux victoires consécutives, face au Jazz et aux Raptors, Nikola Jokic et sa bande viennent de réaliser une performance bien plus impressionnante : celle de faire tomber OKC. Parce qu’en matière de début de saison réussi, le Thunder en connaît un rayon. La franchise de l’éclair réalise le meilleur démarrage de son histoire, et faisait partie, jusqu’à cette nuit, des deux seules équipes encore invaincues en NBA.

Seulement voilà, la jeunesse a enfin plié, parce que le roi est passé par-là. Et ici, on ne parle pas de LeBron James, trop occupé à rouler sur les Grizz (et perdre), mais bel et bien de Russell Westbrook, l’ancien roi de l’Oklahoma. Face à son ancienne équipe, Russ a été monumental, preuve que le mieux aperçu contre les Raptors n’était pas qu’un coup de vent. Au final, le Brodie boucle la rencontre avec 29 points, 6 passes et 6 rebonds. Une performance XXL, parfaitement suppléée par celles de Nikola Jokic, Christian Braun et Michael Porter Jr.

Masterclass de Russ’, super en duo avec Nikola Jokic offensivement !

Vitesse, intensité physique ++, grosse perf’ qui en appelle d’autres ! 🔥

Mais parce que le Thunder joue les yeux dans yeux avec le champion 2023, le match aura été serré de bout en bout. En fait, l’issue de la rencontre n’était même pas décidée deux secondes avant le buzzer final, et ce contre ultra-clutch de Payton Watson sur Shai Gilgeous-Alexander, qui s’en allait égaliser. Celui que l’on surnomme Swatson a dit non, et les Nuggets deviennent la première équipe à faire chuter le Thunder cette saison, victoire 124 à 122. Un joli coup d’éclat, et qui pourrait permettre à la franchise des Rocheuses de lancer définitivement sa saison !

WOW, LE CONTRE DE PEYTON WATSON POUR LA WIN !

Les Nuggets font chuter le Thunder, invaincu jusqu’ici ! 🔥🔥🔥

