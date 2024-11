Avec Cleveland, Oklahoma City est la seule autre équipe invaincue en ce début de saison 2024-25. Et non seulement le Thunder est invaincu, mais en plus il roule sur ses adversaires d’une façon historique.

Sept matchs, sept victoires, sept succès avec au moins 12 points d’écart.

Le début de saison du Oklahoma City n’est pas seulement flippant, il est carrément historique. Jamais une équipe NBA n’avait remporté ses sept premières rencontres de la saison avec un écart de minimum dix points à chaque match.

Les résultats du Thunder en ce début de saison :

Victoire à Denver, +15 (102-87)

Victoire à Chicago, +19 (114-95)

Victoire contre Atlanta, +24 (128-104)

Victoire contre San Antonio, +12 (105-93)

Victoire à Portland, +23 (137-114)

Victoire à Los Angeles Clippers, +13 (105-92)

Victoire contre Orlando, +16 (102-86)

Certes, le Thunder n’a pas eu le calendrier le plus difficile du monde en ce début de saison, battant que des équipes avec un bilan négatif en dehors de Denver (qui ne rassure pas), ainsi qu’une formation du Magic privée de Paolo Banchero.

Mais alors l’impression de domination et de facilité laissée par OKC, pfiou !

Dès le premier match à Denver, le Thunder a montré qu’il n’était pas là pour rigoler, étouffant les Nuggets de Nikola Jokic sur les terres du champion NBA 2023. Depuis, ça déroule, avec une défense absolument monstrueuse (93,8 points encaissés pour 100 possessions, 1er en NBA) et cette capacité d’appuyer sur l’accélérateur à tout moment pour faire basculer un match. Quand le tonnerre se met à gronder, il n’y a pas grand-chose à faire. Peut-être plus impressionnant encore : OKC démonte tout le monde sans sa recrue à 87 millions de dollars Isaiah Hartenstein, et avec une adresse offensive tout juste moyenne (46% au tir, 34% à 3-points).

Deuxième plus jeune équipe de la NBA (après San Antonio), le Thunder semble destiné à dominer la Conférence Ouest pendant – au moins – la saison régulière. Shai Gilgeous-Alexander et ses copains peuvent envoyer un nouveau message dans les dix prochains jours, avec des matchs contre des concurrents comme Denver, Houston, Golden State, Clippers, New Orleans, Phoenix et Dallas.

