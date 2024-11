Avec six victoires en sept matchs, les Warriors réalisent un excellent début de saison. Mais les choses risquent de se corser très vite : dans les prochains jours, Golden State doit affronter les trois meilleures équipes de la NBA actuelle en déplacement. Rien que ça !

“Le reste du road trip est difficile. On a trois équipes difficiles à jouer et on veut continuer à gagner en momentum.”

Après la victoire à Washington hier soir, Stephen Curry avait déjà un œil vers les grosses échéances à venir. Son retour face aux faibles Wizards – 24 points en 24 minutes – était justement un moyen pour lui de se dégourdir les jambes avant d’affronter ce qui se fait de mieux en NBA.

Les 5 prochains matchs des Warriors.

Attachez votre ceinture.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

Trois déplacements à Boston, Cleveland puis Oklahoma City entre le 6 et le 10 novembre, impossible de faire plus dur comme calendrier.

Les Celtics ont remporté sept de leurs huit premiers matchs, avec une seule défaite à Indiana en prolongation. Le champion en titre déroule et n’est devancé que par… Cleveland au classement, qui a remporté huit victoires en huit matchs sous Kenny Atkinson. Les Cavaliers possèdent le meilleur bilan NBA à l’heure de ces lignes et sont la seule équipe invaincue en NBA avec… Oklahoma City, reçu sept sur sept au sein de la Conférence Ouest.

Vous l’avez compris, le challenge est immense pour les Warriors, qui auront à cœur de montrer que leur très bon début de saison n’est pas un mirage.

Pour cela, le coach de Golden State Steve Kerr devrait accorder bien plus de minutes à Stephen Curry que la nuit dernière (24), lui qui semble déjà avoir retrouvé le rythme. Néanmoins, les Warriors auront plus que jamais besoin de leur collectif et de leur profondeur d’effectif pour prendre au moins un match sur ces terres très hostiles.

La rotation très élargie de Kerr en ce début de saison s’est avérée être un atout pour les Dubs, avec notamment une grosse production offensive du banc (61 points par match, meilleur total NBA). De Buddy Hield à Jonathan Kuminga en passant par Moses Moody, Brandin Podziemski ou encore Kyle Anderson, la second unit cartonne ! On a même eu droit à la surprise Lindy Waters III avec 21 points contre les Pelicans l’autre jour. C’est notamment grâce à cette profondeur que Golden State a pu rester invaincu en l’absence de Stephen Curry, mais aussi celles d’Andrew Wiggins et De’Anthony Melton.

Et ça fait 6 victoires en 7 matchs pour les Warriors ! 🔥

Retour de Curry, match de trainard à Washington mais la victoire est là.

Next ?

Match immanquable : rendez-vous à Boston mercredi soir !!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

Le calendrier des Warriors en ce début de saison a été très abordable, et ils en ont profité pour poser d’excellentes bases autant offensives (4e efficacité en attaque) que défensives (2e efficacité en défense). Maintenant, les choses très sérieuses commencent pour Golden State, avec aussi des matchs contre Dallas (retour de Klay Thompson au Chase Center) et Memphis après leur terrifiant road-trip. Steph Curry et les siens peuvent-ils marquer les esprits ? Ou alors retomberont-ils brutalement sur terre ?

Réponse cette semaine.

Source calendrier : ESPN