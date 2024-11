Absent lors des trois derniers matchs des Warriors à cause d’un bobo à la cheville, Stephen Curry a retrouvé les parquets cette nuit à Washington. Et on peut dire qu’il a vite repris ses marques.

24 minutes de jeu, 24 points, 6 passes, 4 tirs primés rentrés.

En tenue pour la première fois depuis sa blessure du 27 octobre dernier, Stephen Curry a terminé meilleur marqueur des Warriors et a même sorti son plus gros match au scoring de la saison.

Le Chef a quand même eu besoin d’une petite mi-temps pour se mettre en route, lui qui a véritablement chauffé en seconde période (qu’il a commencée sur le banc) avec 16 de ses 24 points après la pause, aidant ainsi les Warriors à valider leur victoire à Washington (125-112).

“Steph a été super. Le plus important, c’est qu’il a donné l’impression de pouvoir bien bouger, il s’est montré solide et a joué un très bon match en 24 minutes.” – Steve Kerr, coach des Warriors

En plus de Curry, Golden State a encore pu compter sur Buddy Hield (20 points en sortie de banc) et sa grosse profondeur d’effectif (six joueurs à minimum 10 points). Résultat, ça fait six victoires en sept matchs pour Golden State cette saison, dont trois sans Steph Curry.

Le beau début de saison des Warriors va néanmoins être mis à l’épreuve très rapidement, avec un enchaînement de la mort à Boston, Cleveland puis Oklahoma City…

Source déclaration : ESPN