Après la sortie à Mexico City, retour a la casa pour le duo Alexandre Sarr – Bilal Coulibaly avec une réception de l’une des équipes en forme du moment à savoir les Golden State Warriors. Sans surprise, les Magiciens n’ont pas fait de miracle avec une défaite logique 125 à 112.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr ont connu une soirée bien différente. Celle du sophomore fut assez expéditive. Si vous n’avez pas vu le match, vous vous demandez certainement ce qu’on raconte puisque Bilal a joué 39 minutes. On vous l’accorde, mais il faut savoir que sur la moitié du temps, il a plus fait du cardio qu’autre chose. Pourtant, Bil la pieuvre a fait un bon début de rencontre avec 9 points inscrits assez rapidement avec la propreté qu’on lui connaît.

Et puis plus rien.

Bilal s’est effacé offensivement, la faute aux trous noirs Jordan Poole – Keyshawn George. La sensation de Washington a donc fait ce que tout basketteur fait quand il est frustré, il a pris des shoots pas en rythme. 3/11 au final, 1/4 à 3-points dont un ultime air-ball derrière l’arc à l’image de son match : vraiment pas joli à voir.

Côté Alexandre Sarr, si l’expression mi-figue, mi-raisin existe, c’est justement pour décrire le match du numéro 2 de la Draft. Dans tous les compartiments du jeu, Alex a plutôt été bon, sauf dans un domaine : le tir. Si le ou la futur(e) locataire de la Maison-Blanche a besoin de réaliser des travaux, il pourra s’appuyer sur les briques déposées par le Français (3/10 au tir). Du côté des bonnes nouvelles, le rookie finit en double à 10 points et 11 rebonds (son record en carrière). Il faut dire aussi que si le Frenchy a fait des choix de shoot plutôt hasardeux pour ne pas dire incompréhensibles, ses longues lianes lui permettent de se retrouver sur la ligne des lancers francs assez souvent.

Wizards Rookies Stats vs Warriors

Alex Sarr:

10 Points

11 Rebounds

3 Blocks

2 Assists

First Double Double

Bub Carrington:

16 Points

8 Rebounds

6 Assists

Kyshawn George:

Career High 20 Points

6 Threes

6 Rebounds

4 Assists

BEST ROOKIE CORE IN THE LEAGUEpic.twitter.com/wZnEJiJ6Q2 https://t.co/WNAotVq6FE

— WizardsMuse (@WizardsMuse1) November 5, 2024

Plus largement, Jordan Poole a pu retrouver son super pote, Draymond Green, mais c’est Keyshawn George qui s’est le plus illustré. À l’image de tous ses copains, il a aidé, dans un premier temps, aux travaux de rénovation de la Maison-Blanche puis il s’est souvenu que le but au basket c’était de mettre la balle dans le panier et pas d’exploser le plexiglas.

Après un démarrage cata à 0/6 derrière l’arc, Keyshawn s’est repris en main pour finir à 6/17 au tir. Une stat à remettre en perspective parce qu’il a cherché à battre le record de franchise du nombre de 3-points inscrits par un rookie. Chose qu’il n’a pas réussie. Comme quoi vraiment rien n’allait ce soir à Washington.

Kyshawn George Tonight vs Warriors

Career High 20 Points (14 4Q)

6 Rebounds

4 Assists

1 Steal

6 Threes

Best Game Of The Rookie’s Career

Ties Franchise Rookie Three Point Recordpic.twitter.com/hXDJswkyYs https://t.co/50TcaEkRCQ

— WizardsMuse (@WizardsMuse1) November 5, 2024