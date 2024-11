Les Brooklyn Nets se sont imposés 106 à 104 dans une partie extrêmement agréable à suivre face aux Memphis Grizzlies. Pourtant, à titre individuel, c’est Ja Morant qui a volé la vedette avec deux highlights venus d’un autre monde et une superbe performance globale.

Les Memphis Grizzlies y ont cru jusqu’au bout face un collectif de Brooklyn définitivement étonnant, mais un dernier tir de Santi Adama n’a pas pu permettre aux siens de remporter la mise. La balle a échappé des mains de Ja Morant sur l’action, sinon l’issue aurait pu être différente.

Parce que le meneur des Oursons était dans un grand soir, autant au niveau de l’esthétisme que de l’efficacité. La moitié du titre d’Aya Nakamura a été exceptionnel dans la gestion de la rencontre avec neuf passes décisives, toutes plus belles les unes que les autres.

Mais c’est surtout au storing qu’il s’est illustré avec 25 points et deux paniers venus d’un autre monde. Deux lay-ups réalisés après en plein 360. On ne sait pas lequel on préfère, mais ce qui est sûr c’est que l’exploit athlétique est considérable !

Si le franchise player s’est particulièrement illustré, c’est aussi le cas du rookie. Zach Edey a sorti la meilleure performance d’un joueur de sa cuvée cette saison avec 25 points, 12 rebonds et 4 contres à 11/12 au tir. Une domination physique de tous les instants qui a failli faire basculer la raquette des Nets et le match.

Ja Morant prime est de retour, pour notre plus grand plaisir, et il a à ses côtés un pivot prêt à lui faciliter la vie pour de nombreuses années !