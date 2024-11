On se doutait très fort que ce ne serait pas le match de l’année en termes de suspense, mais au cœur de cette soirée de 15 matchs on avait quand même coché ce Hawks- Celtics dans notre to do watch. Pour apprécier les progrès de Zaccharie Risacher, entre autres.

Il a commencé son match, comme souvent, avec un panier à 3-points ouvert, pour ouvrir également son compteur.

Puis, comme souvent, il a galéré ensuite à trouver la route des ficelles, bien gêné cette fois-ci par quelques uns des meilleurs défenseurs de cette foutue ligue. Peu importe le score finalement, spoiler on répètera cette phrase souvent cette saison, car quand on joue le même soir les yeux dans les yeux avec Jrue Holiday, Derrick White et Jayson Tatum, disons que l’expérience s’en voit décuplée. Et encore manquait-il Jaylen Brown côté Celtics mais calm down, la branlée est déjà assez grande comme ça.

Le MAGNIFIQUE finish de Zaccharie Risacher !! 😮‍💨❤️pic.twitter.com/30ol7C21zq

Cette nuit ? Zaccharie Risacher a fini par prendre la mesure du talent adverse, pour établir sa deuxième meilleure marque de la saison par l’entremise de quelques actions déliées, quelques actions estampillées Risacher. De la bonne grosse coupe backdoor, des attaques de panier saignantes, un jeu toujours aussi propre malgré cette maladresse dont il essaie de se débarrasser. 15 points à 6/15 au tir dont 1/6 du parking cette nuit, et ce qu’on peut noter – et qui finira de vous faire comprendre la diff de niveau entre les deux équipes – c’est qu’à la mi-temps Jayson Tatum en avait déjà 25.

Les axes de progression de Zaccharie Risacher pour les prochaines rencontres ? Tenter d’impacter plus vite les rencontres, comme il a pu le faire avant-hier à New Orleans par exemple, rectifier le tir sur ses shoots ouverts, pour commencer, et ne pas craquer devant les prestations de Clint Capela, ça c’est pour notre coup de gueule de la soirée. Allez Zacch, ça vient, on le voit aussi.