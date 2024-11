Darius Garland revit depuis le début de saison. La preuve en est cet incroyable match face à Milwaukee cette nuit, où Garland n’avait rien d’une guirlande.

Il y a parfois des soirs où tout va bien, des soirées où l’on semble intouchable. C’est typiquement ce genre de moment que vient de connaître Darius Garland. Le meneur a sorti un véritable récital offensif à 39 points (15/22 au tir, 7/11 à 3-points), 8 passes et 2 rebonds.

Face à Damian Lillard, DG10 n’a pas tremblé du menton. Mieux encore, il a fait danser toute la défense des Bucks au rythme de ses envolées non pas lyriques, mais bien offensives. Un floater par-ci, un tir à mi-distance par là, des caviars pour ne pas oublier les copains et même un dagger pour offrir un 8ème succès de rang aux Cavaliers. De quoi remettre le sourire sur les lèvres d’un joueur qui a tant galéré ces derniers mois.

Pour célébrer la résurrection de Darius Garland – et on en fait à peine trop – voici donc tous les highlights de la mixtape déposée sur le museau des Daims. Une compil’ où Boog a montré qu’il était bien digne de porter le numéro 10 avec un hommage aux plus grands qui ont porté ce numéro comme Leo Messi, Zinédine Zidane ou encore Evan Fournier, et c’est ici qu’on va – encore – trop loin dans les comparaisons.