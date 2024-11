Deuxième rencontre en deux jours entre Cavaliers et Bucks. Et si Donovan Mitchell avait crucifié Milwaukee samedi dernier, c’est cette fois-ci un Darius Garland incandescent qui a renversé les Daims du haut de ses 39 points au terme d’un money time de zinzin.

Avant de se pencher sur ce match, faisons un petit point sur la situation à l’aube de cette rencontre. Cleveland avait l’occasion d’égaler le meilleur démarrage de son histoire avec une huitième victoire consécutive tandis que Doc Rivers pouvait faire un pas de plus vers la réouverture de ses droits sur France Travail.

Sans Giannis Antetokounmpo, c’est bien sûr Damian Lillard qui était attendu au tournant. Le numéro 0 n’a pas déçu, mais face à lui, il est tombé sur une armada de Cavaliers qui n’a pas laissé une miette.

En première période, les 4 Fantastiques de Cleveland entreprennent un vrai chantier. Entre le coast-to-coast d’un Evan Mobley freakesque, la grosse défense de Jarrett Allen et les bombinettes du duo Mitchell / Garland, tout y passe.

L’écart atteint rapidement les 20 points en faveur de la bande à Kenny Atkinson. À ce moment précis, on ne donne pas cher de la peau des Daims.

Mi-temps à Cleveland, faisons un point sur le CHAN-TIER réalisé par les 4 Fantastiques des Cavaliers :

• Donovan Mitchell : 13 points, 2 passes

• Darius Garland : 22 points, 5 passes

• Evan Mobley : 14 points, 2 contres

• Jarrett Allen : 10 points, 6 rebonds

Terrifiant. pic.twitter.com/YMWCg4KU0A

— Tibo D Shelby 🕸🦋 (@MNThibault_) November 5, 2024

Pourtant, vous ne le saviez peut-être pas, mais il ne faut pas vendre la peau du daim avant de l’avoir tué. Au retour des vestiaires, les Bucks affichent un visage nouveau. Ils resserrent leur défense, refont leur retard et prennent même l’avantage derrière un Damian Lillard en feu à 31 points à l’orée du dernier acte. On pourrait croire alors que c’est l’heure de Dame Time, mais on se rend rapidement compte que Lillard a oublié de faire le changement d’heure sur sa montre.

Pour les douze dernières minutes, Dame D.O.L.LA peut compter sur l’aide d’AJ Green – 21 points à 7/9 derrière l’arc – pour tenter de faire tomber Cleveland, mais un homme (res)sort de sa boîte : Darius Garland. Le meneur sort un money-time de ZIN-ZIN. Entre tirs à 3-points, pénétrations et caviars pour les copains, il rend fou la défense des Bucks. Le Dame Time n’a pas eu lieu, remplacé par le Darius Time. Et c’est même le numéro 10 qui fait la décision avec un dagger venu de Jupiter.

Le shoot est ÉNORME !! pic.twitter.com/0S6gcGmyJB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

Sa ligne de stats au coup de sifflet final : 39 points à 15/22 au tir dont 7/11 à 3-points, 8 passes et 2 rebonds.

Darius Garland ce soir face aux Bucks :

39 points

8 passes

15/22 au tir (!!)

7/11 à trois points (!!)

Money Time de patron patron.

Ça fait plusieurs fois qu’il régale dans le quatrième quart, Darius est bel et bien de retour à son meilleur niveau ! ⭐️ pic.twitter.com/Z1LV1XQhfw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

Les Cavaliers enchaînent un huitième succès en autant de matchs et égalent leur meilleur démarrage all-time. Les Bucks – même s’il y a eu du mieux ce soir – essuient un sixième revers consécutif…