Les Cavs se rendaient à Milwaukee avec pour objectifs de maintenir leur série d’invincibilité à flots et d’enfoncer les Bucks un peu plus dans la crise. Deux missions accomplies grâce à un Donovan Mitchell clutch.

Si Halloween est passé, les Bucks continuent de faire peur. Pourtant, on a failli croire au sursaut d’orgueil de l’animal blessé. Une entame de match parfaite contre Cleveland derrière un Damian Lillard en feu et une avance qui atteint rapidement les 16 points.

Sauf qu’on parle d’une équipe coachée par Doc Rivers. Donc aucune avance n’est synonyme de sérénité.

Pendant que le monde du basket avait les yeux tournés vers le retrait du maillot de Vince Carter, le Doc a cru qu’il allait pouvoir laisser fondre son avance à l’abri des regards. C’était sans compter sur l’équipe de TrashTalk qui veille au grain.

13-0 en deux minutes. Doc Rivers & l'art du choke que voulez-vous (+ la tête qui va avec)

— Tibo D Shelby 🕸🦋 (@MNThibault_) November 3, 2024

En deux minutes pendant le deuxième quart-temps, les Cavs passent un 13-0 sur le museau des Bucks et parviennent à prendre le lead même si Milwaukee a encore un point d’avance lors du retour aux vestiaires grâce à Damian Lillard toujours aussi chaud (27 points à 7/10 à 3-points à la mi-temps).

Pour la seconde période, un mano-a-mano se met en place et c’est dans le dernier acte que la décision va se faire.

Les douze dernières minutes peuvent avoir ce titre : “la foire aux role players”. Tous les joueurs des deux équipes se montrent (sauf Bobby Portis qui est toujours aussi nul cette saison), à commencer par Sam Merrill qui donne une mini-avance à Cleveland avec un 3-points par-ci et un passage en force par-là.

Côté Bucks, Gary Trent Jr. trouve enfin la mire alors qu’il était à 0/7 au tir jusqu’ici et Brook Lopez remet Milwaukee devant avant qu’Isaac Okoro n’inverse la tendance. Et c’est reparti pour un coup de mano-a-mano qui dure jusqu’à la fin de la rencontre.

Le money-time, c’est le domaine de Damian Lillard. Dame D.O.L.L.A poursuit son chantier et Cleveland n’a pas de solution. Le meneur offre même un point d’avance à Milwaukee à 10 secondes du terme.

DAME PUTS THE BUCKS UP 1 🔥

9.8 SECONDS LEFT ON NBA LEAGUE PASS ⤵️https://t.co/MniVJ79Bcr pic.twitter.com/VUzFz9SG1t

— NBA (@NBA) November 3, 2024

La balle de match est donc pour Cleveland et Donovan Mitchell. Dans une possession chaotique où l’arrière est parfaitement défendu par Gary Trent, Spida trouve une mini-ouverture et fend les filets. Good defense, better offense, comme on dit.

Le game winner de Donovan Mitchell à Milwaukee 😤

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

Les Cavaliers se sortent du piège tendu par les Bucks, s’imposent 114 à 113 derrière un Donovan Mitchell à 30 points, 3 rebonds, 4 passes et émargent donc aujourd’hui à 7 victoires en 7 matchs. Et Milwaukee a donc perdu cinq de ses six premiers matchs. Comment on dit “crise” en grec ?