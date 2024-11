Et de deux ! Après avoir battu le Jazz il y a quelques jours, les Spurs viennent de récidiver en s’offrant le scalp des Timberwolves (113-103) cette nuit. Avec ce succès, la bande à Wemby enchaîne une deuxième victoire de rang, et retrouve un bilan à l’équilibre (3-3).

Avant le début de saison des Spurs, on ne savait pas vraiment à quoi s’attendre. L’effectif paraissait s’être renforcé, mais la concurrence ultra-féroce de l’Ouest semblait encore un poil au dessus. Finalement, six matchs plus tard, eh bien… on ne sait toujours pas vraiment quoi en penser. Les Texans alternent le bien et le moins bien, mais cette nuit, face aux Wolves, c’est le camp du bien qui a triomphé.

BACK-TO-BACK DUBS 🙌@FrostBank | #Sponsored pic.twitter.com/o2B0caCftq

— San Antonio Spurs (@spurs) November 3, 2024

C’est ce qu’on appelle une victoire acquise tout en maitrise. Dans le sillage d’un Keldon Johnson en mode meilleur sixième homme, auteur de 25 points, le collectif des Spurs a parfaitement suivi. Pour preuve, la marque au scoring est très bien répartie. Notre Victor national, bien que toujours en délicatesse avec son tir extérieur, a mis 17 points, soit deux de moins que Jeremy Sochan, à 19. Derrière eux, les vétérans Harrison Barnes et Chris Paul ont fait le job. Le Point God termine même avec un joli double-double, 15 points et 13 offrandes. Une vraie sortie collective, avec un CP3 en mode Mr. Propre et des jeunes concernés et sérieux.

pic.twitter.com/QSBc0cI0Qn https://t.co/lRa3GaTkb9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

En face, les Wolves n’ont jamais vraiment trouvé leur rythme, bien gênés par l’énergie mise par leurs adversaires du soir. Personne n’est parvenu à tirer son épingle du jeu pour sortir Minnesota de la panade, et le duo Anthony Edwards / Julius Randle boucle la rencontre avec 21 points chacun. Soirée compliquée également pour Rudy Gobert. Peu impactant, le pivot n’a joué que 23 minutes, soit assez de temps pour se manger un step-back three made in Wemby sur la truffe. Statistiquement, son manque d’efficacité de cette nuit se fait sentir. La Gobe n’a gobé que 3 rebonds, pas grand chose à se mettre sous la dent.

À l’issue de ce match, les deux équipes se retrouvent donc avec un bilan similaire. Trois victoires pour trois défaites. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait, que cette Conférence Ouest est un vrai bourbier.