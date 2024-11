Joel Embiid a eu une altercation avec un journaliste

Alors qu’il n’a toujours pas posé le moindre orteil sur un parquet NBA cette saison, Joel Embiid fait pourtant parler de lui. Après une sortie remarquée contre les fans de Philly, l’ancien MVP s’est pris la tête avec un journaliste cette nuit.

Quel début de saison compliqué pour les Sixers. Seulement une victoire pour quatre défaites, la dernière en date cette nuit face aux Grizzlies de Bastien Fontanieu Jay Huff, et un duo Paul George / Joel Embiid qui n’a toujours pas enfilé le maillot.

Justement, Joel Embiid parlons-en. Après la rencontre face à Memphis, on apprend par l’intermédiaire de Keith Pompey que le pivot s’en serait pris à un journaliste dans le vestiaire.

Oh, boy, people will remember the Sixers season for all the wrong reasons. The team just dropped to 1-4 and Joel Embiid assaulted a reporter in the locker room.

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) November 3, 2024

Une information confirmée et complétée par Shams Charania. L’insider d’ESPN dévoile que Joel Embiid n’a pas “tapé” de journaliste, déjà une bonne nouvelle, mais qu’il aurait eu une altercation verbale avec Marcus Hayes. Ce dernier a publié un article à charge contre le multiple All-Star dans lequel il mentionne son frère décédé.

76ers’ Joel Embiid got in an altercation with a columnist following tonight’s game in Philadelphia. Embiid took issue with a recent column that referenced his late brother and son, and Embiid shoved the columnist. No punch.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 3, 2024

Voici quelques lignes dudit papier afin de vous faire votre avis sur la question :

“Joel Embiid dit souvent que ce serait bien de laisser un héritage pour son fils, qui porte le même prénom que son frère, Arthur, décédé dans un accident de voiture quand Embiid était dans sa première année aux 76ers. Pour être bon dans votre travail, il faudrait commencer par venir. Joel Embiid est bon lorsqu’il faut faire le contraire [à savoir manquer des matchs].”

Une formulation plus que problématique qui a logiquement déplu au pivot des 76ers. Le nouveau meilleur pote de Paul George est déjà sous le feu des projecteurs à cause de ses absences. Il aurait été préférable de mentionner ce point sans ramener sur la table le frère décédé de la superstar. Une donnée qui n’est pas super pertinente dans ce contexte.

C’est justement ce que le franco-americano-camerounais a reproché à Marcus Hayes.

“Tu peux dire que je suis nul. Tu peux dire ce que tu veux à propos de moi en tant que joueur, mais ne parle jamais de mon frère. Ne parle pas de ma famille et ne les mêle pas à ça.” Joel Embiid

Joel Embiid to the reporter:

“You can say I suck, you can say whatever you want about me as a player.

Don’t ever put my dead brothers name in your mouth…don’t talk about my family, don’t bring them into this”

👀🔥 pic.twitter.com/0b7MUNOdTX

— Savage (@SavageSports_) November 3, 2024

Shams Charania a également ajouté que la NBA était au courant de ces événements et qu’une enquête avait débuté.

Affaire à suivre…

Source texte : Shams Charania, Keith Pompey, Savage Sports