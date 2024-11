Connaissez-vous l’expression “pas le droit à l’erreur” ? Probablement. En tout cas, les joueurs des Raptors, eux, l’ont bien saisie. En cette nuit marquant le retrait de maillot de Vince Carter à Toronto, les Dinos ne pouvaient pas se louper. Heureusement, le message est bien passé, et tout est bien qui finit bien, victoire des Raptors !

On n’est pas passé loin de la catastrophe, mais la jeunesse des Raptors s’en est plutôt bien sortie. De toute façon, il ne pouvait pas en être autrement. C’est vrai quoi, les Dinos n’allaient quand même pas laisser les Kings gâcher la cérémonie de retrait de maillot du joueur le plus impactant de leur histoire. Alors sous les yeux humides de Vince Carter, Toronto a fait le boulot, et s’est imposé à la maison (131-128) et de fort belle manière.

Dès le début du match, cette soirée s’annonçait spéciale. Chris Boucher qui plante 12 pions dès le premier quart-temps, ce n’est vraisemblablement pas tous les quatre matins. Et pourtant, le pivot avait visiblement très envie de voir lui aussi son maillot s’élever tout en haut de la Scotiabank Arena, puisqu’il a livré une partie XXL : 24 points en 25 minutes au final. De quoi débuter la rencontre de la meilleure des manières.

Mais, sans doute désireux de ne pas passer pour de simples faire-valoir, les Kings ont vite redressé la barre. À la mi-temps, Toronto est malgré tout devant. Cette mi-temps justement, est l’occasion de rendre hommage à Vince Carter, et de faire du maillot de Vinsanity le premier jersey retiré de l’histoire des Raptors. Un moment émouvant, auquel même les joueurs des Dinos ont choisi d’assister. Pas question de moisir dans les vestiaires pendant que Air Canada est honoré.

Vince Carter est en pleurs. Le moment est historique !

Durant le second acte, les débats s’équilibrent et les Kings refont peu à peu leur retard. Le quatrième quart temps est irrespirable, et une claquette ultra-clutch de Sabonis envoie tout le monde en prolongation. Au bout du compte, ce sont finalement les Raptors qui repartent avec la victoire, et une cérémonie réussie. R.J. Barrett termine avec 31 pions et Gradey Dick a encore été très bon, tandis que DeMar DeRozan plante 33 points. Domantas Sabonis, lui, finit en triple-double : 17 points, 20 rebonds, et 10 offrandes.

Domantas Sabonis tips it in for the tie… we’re headed to OT in Toronto!

Toronto a assuré, Vince Carter a été honoré, voilà ce qu’on peut appeler une soirée parfaite dans le Grand Nord !