Cap sur Mexico City pour cette rencontre entre les Wizards et le Heat. Avec Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr sur le terrain, cette rencontre était immanquable, mais elle restera clairement… oubliable, tant il y a eu une classe d’écart entre les deux équipes.

Avant de se pencher sur le déroulé de ce match, petit point sur les conditions de transmission de ce NBA Mexico City Game. Une diffusion avec une luminosité faible qui ferait pâlir l’obscurité elle-même, et Miami qui arbore un maillot… noir, rien n’a été fait pour attirer notre œil sur cette rencontre. Pire encore, le public de Mexico a rendu hommage au Dia de Los Muertos en étant silencieux au possible. On ne sait jamais, il ne faudrait pas réveiller les défunts. En bref, on s’est branché sur la rencontre par pur chauvinisme.

Maintenant que le décor est planté, place aux bonnes nouvelles. La première, c’est l’absence de Kyle Kuzma, blessé à l’aine. Les Wizards sans le double K sont tout de suite plus intéressants à voir jouer, en tout cas jouent mieux au basket sans qu’avec.

On préfère vous prévenir tout de même, il n’y aura pas de match entre les deux équipes. Par contre, malgré la défaite des Wizards 118-98, les deux Français ont réalisé une belle partition.

Pour commencer, Bilal Coulibaly a encore convaincu avec une propreté qui devient peu à peu sa marque de fabrique : 22 points à 8/12 au tir, 8 rebonds et 2 passes. De la bonne défense, du tir à 3-points. En clair, du Bilal dans le texte. Seul ombre au tableau, les quatre fautes dont trois réalisées avant le milieu du deuxième quart-temps.

THIS POSTER LOB DUNK 😤

Bilal Coulibaly (22 PTS) goes WAY UP for the and-1 jam!

📺 #NBAenMéxico on NBA TV pic.twitter.com/QmyZgH5iSb

— NBA (@NBA) November 3, 2024

Pour Alexandre Sarr, le duel à l’intérieur fut plus périlleux, mais il s’en est plutôt pas mal sorti. Sans trop de surprise, il a pris une mixtape de la part de Bam Adebayo à 32 points et 14 rebonds, mais cela fait partie de l’apprentissage à la dure.

En revanche, Alex a eu du répondant avec ses 17 points, 6 rebonds et 4 contres. Jordan Poole a rajouté ses 21 points. Avec l’ombre de Kyle Kuzma loin du terrain, les jeunes Wizards s’expriment, ce n’est clairement pas un hasard.

Alex Sarr Tonight vs Heat:

17 Points

6 Rebounds

3 Assists

4 Blocks

7/11 FG

Early Rookie Of The Year Favorite?pic.twitter.com/uLoxwiU0gS

— WizardsMuse (@WizardsMuse1) November 3, 2024

Sur le plan comptable ce match est à oublier, mais ce fut – encore – un bel exercice pour nos jeunes Français face à des vétérans référencés de NBA. Décidément, ces Wizards pourraient bien devenir l’équipe la plus cliquable de NBA cette saison !