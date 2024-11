De passage à Los Angeles pour découvrir l’Intuit Dome, le Thunder avait une série d’invincibilité à conserver. Mission accomplie sans trembler du menton, 105-92, face à des Clippers peu inspirés.

Les Cavaliers et le Thunder ne sont pas encore tombés. Si Cleveland a fait face à une farouche adversité pour conserver sa série d’invincibilité, OKC a connu une soirée plus tranquille.

À l’Intuit Dome, l’espace d’un quart-temps et demi, on a cru que le navire de la bande à Shai Gilgeous-Alexander allait chavirer face à des Voiliers bien agressifs, mais il n’en fut rien.

Si les Clippers ont pris rapidement 12 points d’avance, comme souvent cette saison, ils ne sont pas parvenus à maintenir cet écart. Le même scénario que face aux Suns et aux Blazers s’est répété, les Angelinos ont laissé le Thunder revenir et n’avaient plus que quatre points d’avance à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, OKC s’est juste contenté de serrer la vis et les Clips n’avaient pas de réponse. Seulement 35 points inscrits sur la seconde période, une attaque amorphe et une défense poreuse, il n’en fallait pas plus aux dawgs de l’Oklahoma pour s’envoler au score.

Cette victoire du Thunder, elle est avant tout collective. Les hommes de Mark Daigneault n’ont pas eu besoin de pousser leurs talents pour s’imposer. Shai noircit sa ligne de stats avec ses 25 points habituels et Chet Holmgren a joué à la perfection son rôle en défense. Si les Clippers ont été si muets, c’est notamment parce qu’il s’est imposé en patron dans sa raquette. Ivica Zubac, pourtant très en vue, en ce début de saison n’a rien pu faire. Le Croate voit sa série de cinq double-doubles consécutifs prendre fin.

Le Thunder repart de l’Intuit Dome avec la victoire 105-92, mais surtout enchaîne un sixième succès consécutif. 6-0, c’est le meilleur démarrage de l’histoire de la franchise. Lundi soir, SGA et tous ses chiens auront l’occasion d’ajouter une septième victoire de rang à leur actif en revenant sur leurs terres pour défier le Magic.

De leur côté, les Clippers sont toujours à la poursuite de leur première victoire dans leur nouvelle salle. Rendez-vous lundi pour voir s’ils pourront débloquer leur compteur face aux Spurs de Victor Wembanyama.