L’une des plus grandes anomalies de la NBA contemporaine est officiellement oubliée. Vince Carter a vu son maillot retiré cette nuit par la franchise canadienne, et il est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à recevoir cet honneur à Toronto. Comment on dit déjà ? Ah oui, à jamais le premier.

Si Kawhi Leonard a mis les Raptors au palmarès de la NBA en 2019, Vince Carter les a mis sur la carte, tout court.

C’était en 1998, la toute jeune franchise affichait quatre printemps à peine, et un phénomène débarquait dans le grand froid. Son nom : Vince Carter. Sept saisons plus tard les Dinos n’avaient toujours pas ouvert leur palmarès, avec en tout et pour tout une demi-finale de conf pour Vince, mais niveau legacy… comment vous dire. Le meilleur dunkeur de match de l’histoire de la NBA était né, et avec lui une hype incroyable autour de sa franchise.

En dépit de bisbilles entre son départ et de nombreuses années plus tard, les Raptors ont finalement passé le cap et cette nuit le maillot de Air Canada est monté au seul endroit où il devait être : tout en haut de la Scotiabank Arena, aux côtés de ceux de… bah personne, puisqu’il est donc le tout premier à recevoir cet honneur local (le n°6 de Bill Russell est retiré par l’ensemble des franchises NBA).

Friture sur la ligne rétablie, plus besoin d’être bougon.

Cette nuit, Vinsanity a été honoré comme il se doit. Et pour bien commencer la soirée, impossible d’échapper à la classique vidéo de remerciements. Un moment rempli d’émotions, et durant lequel la légende des Dinos n’aura pas pu retenir ses larmes.

Celebrating a Legend #15Forever pic.twitter.com/jV8h9vVI1e

— Toronto Raptors (@Raptors) November 3, 2024

🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/nB8rXdUFI8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

D’ailleurs, qui de mieux pour remercier Vince Carter que Masai Ujiri, l’actuel General Manager des Raptors. Au cours d’un discours plus ou moins préparé, le dirigeant nigérian a en tout cas rendu un hommage vibrant à l’ex-superstar des Dinos, à qui la franchise de Toronto doit tellement.

Masai Ujiri : “Vince Carter a mis Toronto sur la carte. C’est une légende.”

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

Et qui dit cérémonie de retrait de maillot, dit forcément stars et légendes dans tous les coins. Cette nuit, ça n’a pas manqué et la Scotiabank Arena était pleine de gloires canadiennes. De Tracy McGrady, cousin de Vince Carter et ancien joueur des Raptors, à Antonio Davis ou Charles Oakley en passant par Dee Brown, Muggsy Bogues ou encore… Drake, tous étaient là pour rendre hommage à l’un des plus grands joueurs que Toronto ait porté en son sein. Même Kyle Lowry et DeMar DeRozan, pourtant toujours en activité, ont glissé quelques mots à Vinsanity dans une vidéo dédiée.

Y’a du bon gros bourlingueur là ! pic.twitter.com/9rF1hxru52

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

pic.twitter.com/5gSj4If4S2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

Puis, forcément, viens le moment où Vince Carter prend la parole. Un moment hors du temps, durant lequel Half Man, Half Amazing a pris le temps de remercier tout ceux ayant contribué de près ou de loin à son succès chez les Raptors. Pas beaucoup de fantaisie, mais un paquet d’émotions. Et un paquet de mouchoirs au passage. Pour lui, comme pour nous.

pic.twitter.com/LksEeoXkDq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

Pour conclure cette belle cérémonie, le numéro 15 de Vince Carter s’est élevé tout en haut de l’antre des Dinos. Un hommage logique, tant Vinsanity a contribué au développement de Toronto en NBA. Pour le moment, ce maillot est d’ailleurs le seul à figurer au plafond de la Scotiabank Arena. En attendant d’être rejoint par DeMar DeRozan ou Kyle Lowry ?

pic.twitter.com/iW9M10wnNN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

pic.twitter.com/69skixko4l

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024