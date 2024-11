La malédiction des géants continue dans l’Indiana. Après avoir perdu James Wiseman, victime d’une rupture du tendon d’Achille il y a quelques jours, les Pacers vont désormais devoir composer sans Isaiah Jackson. L’intérieur s’est blessé au même endroit que son coéquipier, et sera absent plusieurs semaines, au minimum.

Face aux Pelicans la nuit dernière, Isaiah Jackson est mal retombé au moment de contester un tir. L’intérieur est sorti du terrain en grimaçant, et les images laissaient supposer une blessure au niveau du mollet. Finalement, les examens passés aujourd’hui ont confirmé que Jackson souffrait d’une déchirure… du tendon d’Achille. Une sale nouvelle pour les Pacers, qui viennent en plus de perdre James Wiseman pour un bon bout de temps sous les panneaux.

Indiana Pacers C Isaiah Jackson has sustained a torn right Achilles tendon, league sources tell ESPN. Another Pacers big man lost this season to a non-contact Achilles tear. pic.twitter.com/ZQApu3OmZS

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 2, 2024

En cinq matchs cette saison, le numéro 22 tournait à 7 points, 5 rebonds et 1 contre de moyenne. Des stats correctes en 17 minutes de jeu, mais qui ne laissent pas transparaître toute l’énergie qu’insuffle IT à à son équipe quand il est sur le terrain. Désormais, les Pacers vont devoir faire sans leur energizer, qui devrait passer sur le billard dès demain pour être rafistolé. En attendant, Indiana va devoir bricoler dans la raquette, et il y a du chantier.

Source texte : ESPN